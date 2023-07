perché micio a volte stringe gli artigli

Il nostro amico a quattro zampe può stringere gli artigli per molti motivi. Vediamo insieme perché il gatto usa le unghie sul nostro corpo.

Le unghie sono una strumento molto importante per i nostri amici a quattro zampe in quanto hanno molteplici funzioni. Infatti le unghie del gatto sono legate all’equilibrio e al movimento del nostro amico peloso, ma servono anche per marcare il territorio.

In natura i felini utilizzano le unghie anche per difendersi e per cacciare. Tuttavia ci sono anche altri motivi per cui il nostro amico peloso utilizza le unghie, soprattutto se queste ultime sono utilizzate dal Micio sulle nostre gambe, sulle nostre mani o sulle nostre braccia. Vediamo insieme nel seguente articolo cosa significa quando il gatto usa le unghie sul nostro corpo.

Il gatto usa le unghie sul corpo: perché il micio a volte stringe gli artigli

È risaputo che i felini utilizzano le loro unghie per difendersi e per offendere. Tuttavia le unghie del Micio possono essere anche uno strumento utilizzato dalla nostro amico a quattro zampe per marcare il territorio e non solo. Infatti le unghie sono utili alla nostra palla di pelo per stare in equilibrio e per muoversi, ma anche per ridurre lo stress.

Difatti possiamo facilmente notare il nostro amico a quattro zampe quando è stressato o ansioso graffiare il divano, le tende o i mobili. Proprio per questo motivo è necessario offrire alla nostra palla di pelo un tiragraffi e tagliare le unghie al Micio (senza esagerare però).

Tuttavia, il nostro amico a quattro zampe non utilizza le sue unghie solo sui mobili o sui divani, ma il gatto può utilizzarle anche sul nostro corpo. Ma perché lo fa? Il motivo è lo stesso? Possiamo dare due significati al comportamento del nostro amico peloso nei nostri confronti, vediamoli qui di seguito.

Per fermare un nostro comportamento

Uno dei motivi per cui il gatto stringe gli artigli sul nostro corpo è per chiederci di fermare un nostro comportamento nei suoi confronti nei suoi confronti che può risultare fastidioso per il Micio. Ciò accade infatti, quando accarezziamo per molto tempo la nostra palla di pelo o lo accarezziamo in maniera troppo indelicata. Il nostro amico a quattro zampe per farci capire che questo nostro comportamento per lui è frustrante, stringe i sui artigli intorno al nostro braccio o alla nostra mano per fermarci.

Per comunicarci un’emozione positiva

Il secondo motivo per cui il nostro amico peloso può stringere gli artigli sul corpo del suo umano è un motivo del tutto positivo. Solitamente in questo caso, il nostro amico a quattro zampe tende a stendere e tirare le zampe in modo alternato sul nostro corpo, estraendo anche gli artigli. Tale comportamento viene definito spesso “fare la pasta“.

In questa situazione il gatto vuole comunicarci che si sente a suo agio, che si sente tranquillo e felice, soprattutto se tale comportamento viene accompagnato dalle fusa del Micio. Un gatto che stringe gli artigli sul corpo del suo umano per comunicargli la sua felicità solitamente usa le sue unghie sul torace o sulle ginocchia dell’uomo.