EA Sports FC 25 per PS5 a Prezzi Competitivi

Il nuovo volantino di Esselunga torna a focalizzarsi sui videogiochi nella sua Offerta Tech, proponendo EA Sports FC 25 per PS5. Questo titolo rappresenta l’ultimo capitolo della rinomata serie calcistica di Electronic Arts e introduce il sistema FC IQ, che utilizza algoritmi di machine learning per migliorare il realismo dei comportamenti dei giocatori durante le partite. Il gameplay si fa più tattico, offrendo la possibilità di personalizzare in modo dettagliato i ruoli dei calciatori.

Tra le modalità di gioco disponibili, troviamo Ultimate Team, le carriere sia come allenatore che come giocatore, e una nuova modalità 5 vs 5 chiamata Rush. Con un roster che supera i 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da oltre 700 squadre, il gioco si basa su dati reali provenienti dai campionati di maggiore prestigio, offrendo così un’esperienza autentica agli appassionati di calcio.

EA Sports FC 25 per PS5 è in offerta a 69,90 euro e la promozione sarà valida fino al 16 ottobre, ma come sempre, sarà disponibile fino ad esaurimento scorte. Esselunga si conferma quindi un punto di riferimento per gli amanti dei videogiochi, cercando di soddisfare le loro esigenze con titoli aggiornati e di qualità.

Il ritorno ai videogames nel volantino dimostra l’impegno dell’insegna nella proposta di prodotti tech all’avanguardia, in un mercato in continua espansione. EA Sports FC 25 promette di attirare l’attenzione non solo degli utenti più giovani, ma anche di quelli adulti che seguono con passione il mondo del calcio e cercano giochi che offrano un’esperienza immersiva e realistica.

In conclusione, il volantino di Esselunga non solo evidenzia la disponibilità di giochi di livello, ma sottolinea anche l’importanza della tecnologia all’interno del settore videoludico, contribuendo a rendere l’esperienza di gioco sempre più coinvolgente e dinamica. Se gli appassionati di calcio sono pronti ad aggiornare la loro collezione, EA Sports FC 25 rappresenta un acquisto imperdibile in questo periodo.