Cosa ha detto Juric e formazioni probabili

Ivan Juric ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica 20 ottobre alle 20.45. Il tecnico ha sottolineato la preparazione intensa dei suoi giocatori rimasti a Trigoria, precisando che l’Inter è una squadra di alta qualità che pratica un ottimo calcio. Secondo Juric, la squadra nerazzurra non presenta punti deboli, rendendo difficile l’affrontarli, dato che i loro giocatori si conoscono bene e sanno esattamente cosa fare in campo. Juric ha promesso che la Roma cercherà di mettere in difficoltà l’Inter nel miglior modo possibile.

In merito alla formazione, Juric non ha rivelato dettagli specifici riguardo al modulo, affermando che la Roma potrebbe giocare sia con una linea difensiva a quattro che a tre. Sottolinea l’importanza della concentrazione e di una prestazione perfetta, ricordando la recente sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter (4-0), che evidenzia come un calo di rendimento possa costare caro. Ha anche enfatizzato l’importanza dei cambi durante la partita e della mentalità giusta per affrontare una squadra del calibro dell’Inter.

A proposito degli infortunati, Juric ha dato buone notizie sullo stato di forma di Dybala e Dovbyk, entrambi recuperati da leggeri problemi fisici. Ha confermato che Artem Dovbyk ha avuto un piccolo fastidio, ma si è ripreso bene, mentre Paulo Dybala ha completato una fase di recupero e ha partecipato regolarmente agli allenamenti, risultando entrambi in forma al 100%.

Le probabili formazioni per il match vedono la Roma schierata con un 3-4-2-1: Svilar tra i pali; Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa; Celik, Cristante, Koné e Angelino a centrocampo; Dybala e Pellegrini a supporto di Dovbyk in attacco. L’Inter, invece, giocherà con un 3-5-2, che prevede Sommer in porta; Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo; e la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez. L’allenatore dell’Inter è Simone Inzaghi.