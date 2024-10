Maltempo oggi, forti piogge in Liguria. Allerta a Milano e in Emilia-Romagna

Ancora maltempo in Italia, con una perturbazione atlantica che continua a influenzare il Mediterraneo, causando allagamenti e disagi, specialmente nel nord e in alcune aree centrali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Forti temporali, grandinate e raffiche di vento interessano in particolare la Liguria, dove l’allerta è arancione, tranne che per la zona di Imperia, dove è gialla. Anche Emilia-Romagna e l’ovest della Toscana sono soggetti a un’allerta arancione. A Venezia è attivo il Mose, mentre a Milano è stata lanciata un’allerta arancione a causa del rischio di esondazione dei fiumi Lambro e Seveso.

In Liguria, sono stati registrati 200 mm di pioggia in sole 18 ore. Nei comuni di Genova, Savona e La Spezia le scuole e le università sono rimaste chiuse. Tre famiglie sono state evacuate precauzionalmente a Finale Ligure, e l’Aurelia è stata chiusa tra Albissola Marina e Celle Ligure. L’allerta arancione rimarrà in vigore fino alle 7 del 18 ottobre.

A Venezia, il Mose è stato attivato a causa di previsioni che indicano un’alta marea massima di 105-110 centimetri. A Firenze, il maltempo ha provocato un guasto a uno scambio della tramvia, causando ripercussioni sulle linee T1 e T2, che sono state temporaneamente ‘congelate’ e sostituite da autobus. Durante la mattinata, la linea T1 è stata riaperta, mentre la T2 ha ripreso solo parzialmente il servizio.

In Emilia-Romagna, l’allerta arancione continua. A Bologna, alcune centinaia di persone si sono radunate per manifestare contro i danni causati dalle inondazioni del maggio 2023 e settembre 2024. Nella zona di Ravenna, è stata prorogata un’allerta gialla a causa di forti temporali.

A Milano, l’amministrazione comunale ha dichiarato allerta arancione per rischio idrogeologico e idrico, a partire dalle 21 del 17 ottobre. Si prevede un intensificarsi delle piogge dalla sera di oggi, interessando territori già saturi d’acqua, con il rischio di esondazioni per i fiumi Lambro e Seveso non ancora scongiurato.