Il Diavolo Veste Prada: gli ascolti del film dal 2009 ad oggi

Il Diavolo Veste Prada è una di quelle commedie americane che non ti stanchi mai di guardare nonostante siano passati 17 anni dall’uscita al cinema ed i protagonisti nella pellicola usino ancora i telefoni Motorola con i tasti. Ma parliamo di ascolti.

Insomma, la commedia ha una certa età ma non sembra invecchiare mai. I personaggi citano Starbucks, Valentino, Donatella Versace, la Paris Fashion Week, Calvin Klein ed anche Chanel, perché tutti noi abbiamo un disperato bisogno di Chanel.

Ogni battuta è una GIF (quando ancora non esistevano le GIF), ogni scena è un meme ed ogni frase è una citazione iconica rimasta nell’immaginario collettivo. Non a caso queste sono le 15 battute del film che hanno reso la nostra vita migliore. Grazie a Miranda abbiamo scoperto che l’azzurro non è ceruleo, che Demarchelier si chiama Patrick e che il floreale in primavera è avanguardia pura.

Il Diavolo Veste Prada è un film che sebbene l’età ottiene sempre numerosi dignitosi, anche se questa volta Mediaset ha deciso di mandarlo in onda ben due volte nel corso dello stesso anno. L’ultima volta è stato lo scorso 18 maggio, solo sei mesi fa, ottenendo 2.191.000 telespettatori e 12,17% di share. Ieri sera, 8 novembre, il film ha fatto 1.818.000 telespettatori pari al 11,4% di share.

Il Diavolo Veste Prada, gli ascolti degli anni precedenti

In passato il film è stato trasmesso su Canale 5 nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2013, nel 2016, nel 2017, nel 2018, nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2022. L’ultima volta è andato in onda il 18 maggio del 2023.

2009: 7.680.000 telespettatori e il 30% di share

2010: 4.586.000 telespettatori e il 17,4% di share

2011: 2.930.000 telespettatori e il 10,9% di share

2013: 2.986.000 telespettatori e il 10,6% di share

2016: 2.488.000 telespettatori e il 13,2% di share

2017: 2.307.000 telespettatori e il 10,9% di share

2018: 2.735.000 telespettatori ed il 12,1% di share

2019: 2.595.000 telespettatori e l’11,62% di share

2020: 2.490.000 telespettatori e il 10,87% di share

2021: 2.166.000 telespettatori e il 9,57% di share

2022: 2.487.000 telespettatori e il 12% di share

2023 (maggio): 2.191.000 telespettatori e il 12,17% di share

2023 (novembre): 1.818.000 telespettatori e l’11,4% di share