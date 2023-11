Programmi Rai con ascolti non positivi: “Quali sono sotto osservazione”

Dopo solo tre puntate con ascolti non brillanti la trasmissione Liberi Tutti di Bianca Guaccero è stata chiusa. Ma sotto osservazione ci sarebbero anche altri programmi Rai che hanno ottenuto risultati non troppo positivi. Secondo quanto ha rivelato l’Ansa, nel mirino di Viale Mazzini ci sarebbero: Il Mercante in Fiera, Fake Show, La Volta Buona, Macondo e Che Sarà.

“Dopo lo stop a ‘Liberi tutti’, il programma condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai2, sono diverse le nuove trasmissioni lanciate dai vertici di Viale Mazzini sotto osservazione, per l’andamento non positivo degli ascolti. Sotto osservazione si sono altri programmi Rai. Primo è ‘Il mercante in fiera’ condotto da Pino Insegno su Rai2, che potrebbe perdere anche la conduzione de ‘L’eredità’ alla quale era destinato a partire dal prossimo gennaio. L’andamento non positivo degli ascolti ha messo in allarme anche i giornalisti del Tg2 per gli effetti negativi sull’edizione della sera. Fari puntati su ‘Fake Show’ con Max Giusti e ‘Che sarà’ di Serena Bortone, che va in onda il sabato e la domenica su Rai3, anche se domenica scorsa ha avuto un sussulto. Non brillano, anche, ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai1, e ‘Macondo’ con Camila Raznovich, nella prima serata di Rai3”.

Dopo lo stop a Liberi Tutti, nel mirino Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo ma il direttore Corsini ha detto in Vigilanza di voler attendere la pausa natalizia per fare un bilancio, perché programmi non si giudicano dopo due o tre puntate. (ANSA) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 8, 2023

