Diprè ricoverato in ospedale: “Grave dopo un’overdose”

Avvocato, critico d’arte, Andrea Diprè però è diventato noto al grande pubblico per le sue interviste a Osvaldo Paniccia, Sarah Kennedy, Rosario Muniz, Giuseppe Simone e per i video con Sara Tommasi e la Diva del Tubo. L’uomo non ha mai fatto mistero dei suoi eccessi e proprio in merito a questo nelle scorse ora ha iniziato a circolare una voce allarmante su una sua presunta overdose.

Il profilo Videotecadipreista ha rivelato che Andrea sarebbe stato ricoverato dopo un’overdose e che le sue condizioni sarebbero abbastanza gravi: “Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni. Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea“.

Andrea Diprè ricoverato in gravi condizioni per overdose. #andreadiprè pic.twitter.com/G4J99YBdD9 — Ìlårïå 🥝 (@briseide985) May 14, 2024

Diprè è stato davvero ricoverato?

Molti fan di Andrea si sono preoccupati dopo il post sul suo presunto ricovero, ma qualcuno ha pensato fosse una fake news. Mow Mag però ha confermato tutto dopo aver parlato con delle fonti attendibili: “Noi di MOW abbiamo fatto delle verifiche e la notizia sembra confermata, come ci hanno spiegato persone molto vicine allo stesso avvocato. Il messaggio, poi, si chiude con una richiesta: “Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea”. Nelle prossime ore, quindi, emergeranno nuovi dettagli sulle condizioni e le dinamiche del ricovero. Per adesso non è certo l’uso di sostanze che Andrea avrebbe fatto per finire in overdose“.