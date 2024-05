SINOTRACK GPS Tracker Auto, ST-901L 4G Mini GPS Tracker Localizzatore Localizzatore in Tempo Reale Dispositivo di Localizzazione Auto Moto Camion Taxi

59,99 €

Descrizione prodotto

Monitoraggio in tempo reale ovunque e in qualsiasi momento

Con il dispositivo di localizzazione gps SinoTrack, puoi controllare facilmente le tue auto, adolescenti, lavoratori in tempo reale. Collega il dispositivo alla tua auto e conosci la posizione della tua auto in tempo reale, la cronologia dei viaggi, le abitudini di guida, ecc. Il localizzatore di posizione GPS ST-901L 4g utilizza circa 30 MB di dati al mese. Ha una batteria di backup incorporata da 150 mAh, quando il motore si avvia si carica. Oppure puoi collegarlo direttamente alla batteria della tua auto, sarà sempre online senza problemi di interruzione.Il localizzatore gps ST-901L 4g è compatibile con qualsiasi smartphone, tablet, computer, ecc. Puoi accedere al tuo account e tracciare l’auto su Google Maps tramite la nostra piattaforma di localizzazione sempre e ovunque. Non preoccuparti mai di dove si trovano la tua auto, il tuo adolescente o i tuoi cari. Può monitorare se sono al sicuro.Funzioni1. Localizzatore di veicoli GPS integrato2.Supporto LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900 MHz3.Supporto per tracciare l’indirizzo in tempo reale tramite il collegamento di Google4. Batteria incorporata da 150 mAh5.Supporta l’allarme Geo Fence6. Supporta un’unica posizione7.Supporta l’allarme di velocità eccessiva8.Supporta l’allarme di bassa potenza9. Impermeabile10.Con ACC per rilevare l’accensione11. Tagliare la funzione di spegnimento del motore (è necessario acquistare un relè per poter utilizzare questa funzione)

Più dettagli

Facile da installare

Il localizzatore GPS ST-901L 4g include reti 2G e 4G. Quando attivi il tuo localizzatore, puoi connetterti all’auto. Il filo arancione si collega all’ACC (allarme ACC, può controllare il motore spento / acceso. Se non si desidera connettersi, non influisce sull’uso del tracker); Il filo nero si collega all’alimentazione “-”; Il cavo rosso si collega all’alimentazione “+”. Il cavo giallo è collegato al relè. (Il nostro pacchetto non include il relè)

Localizzatore GPS impermeabile per auto

Materiale impermeabile, design denso aggiunto e profondamente impermeabile, potrebbe pioggia e sporco. anche qualsiasi cattivo ambiente. È adatto per uso esterno. (Attenzione: non mettere direttamente in acqua)

Riproduzione del percorso storico

L’utilizzo della nostra piattaforma di monitoraggio sinotrackpro fornisce rapporti sulla cronologia che mappano tutte le posizioni passate, la velocità, gli indirizzi con date e orari tramite Web / App sempre e ovunque. Gli aggiornamenti della piattaforma di localizzazione gps Sinotrackpro ogni 30 secondi ti offrono una visione in tempo reale di ciò che è successo in qualsiasi momento.

Sapere dove sono i tuoi cari

Installalo nel veicolo di tuo figlio, tua figlia e della persona amata per monitorare l’accelerazione e una guida sicura. Puoi accedere alla nostra piattaforma di monitoraggio per verificare dove si trovano. Se tuo padre è troppo lontano da casa e si trova in una situazione potenzialmente pericolosa, puoi trovarlo immediatamente, sempre e ovunque.

Più dispositivi in un account

Se sei un gestore di flotte che ha bisogno di gestire i tuoi numerosi veicoli contemporaneamente, invia tutti i tuoi numeri ID e dicci qual è il nome utente che desideri, ti aiuteremo a creare un account di gruppo, quindi potrai vedere tutte le auto su una Piattaforma APP/Web. Puoi controllare la tua auto ovunque e monitorare che i tuoi lavoratori siano pigri, non ti preoccupare se la tua auto è al sicuro e operaio se lavora sodo.

Caratteristiche

Temperatura di esercizio -20℃to 55℃ Umidità di esercizio Dal 5% al 95% senza condensa Quadbanda LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz Chip GPS SIMCOM A7670SA GPS sensibile –162Db Precisione della posizione 5-10 meters Precisione del tempo Sincronizzazione dell’ora di 1 microsecondo dell’ora del satellite Tensione di esercizio 9-80V Funzione1 Localizzatore di veicoli GPS integrato Funzione2 Supporto per tracciare l’indirizzo in tempo reale tramite il collegamento di Google Funzione3 Batteria integrata da 150 mAh, quando il motore si avvia si carica, nessuna preoccupazione interruzione Funzione4 Supporta Geo Fence, posizione singola, allarme di velocità eccessiva, ecc Funzione5 Con ACC per rilevare l’accensione Funzione6 Impermeabile Funzione7 Con la funzione Cut Engine OFF (è necessario acquistare un relè per poter utilizzare questa funzione)

COME IMPOSTARE RAPIDAMENTE IL TRACKER?

PASSO 1. – Attiva Sim

Acquista una scheda SIM locale con funzione di rete 4G(LTE) e installa la nuova scheda SIM nel telefono cellulare e attiva la scheda SIM e rimuovi il codice PIN della scheda SIM. Assicurati che possa effettuare chiamate, inviare un SMS e disporre di una connessione a Internet. Una volta confermato, inserisci la SIM nel tuo tracker.

PASSO 2. – Accendi il localizzatore

Caricalo prima circa 1 ora.

Le spie gialle e blu inizieranno a lampeggiare durante la ricerca di una rete e di un GPS.

Si prega di attendere 5 minuti in una buona area di ricezione (vicino a una finestra o all’esterno) affinché entrambe le luci si accendano costantemente. Continuerà a lampeggiare in giallo se non riesce a trovare una rete. Spostalo in un’altra posizione.

Tieni presente che quando il dispositivo ha un segnale GPS otterrà una posizione GPS. In caso contrario, otterrà la sua posizione utilizzando LBS.

PASSO 3. – Impostazione dell’APN per il tracker

(1) Devi conoscere l’APN della scheda SIM del tuo tracker (puoi chiedere al provider della tua scheda SIM);

(2) Si prega di notare che le seguenti operazioni richiedono Da un altro numero di telefono di inviare messaggi di testo al numero di telefono della scheda SIM del tracker per impostare l’APN del tracker.

Per esempio:

APN è: ovunque

Il nome utente APN è: eesecure

La password dell’APN è: sicura

(1) Se l’APN della tua carta SIM senza nome utente e password, quindi invia un comando di testo (8030000+spazio+APN) al tracker, risponderà “SET OK”.

Il comando di testo è: 8030000 ovunque

(2) Se il tuo APN con nome utente e password:

Quindi invia il comando di testo (8030000+Spazio+APN+spazio+utente APN+Spazio+pass APN) al tracker: 8030000 ovunque eesecure secure

Nota: una scheda SIM diversa ha un APN diverso. Si prega di applicare la formula sopra in base al proprio APN effettivo per configurare la macchina

PASSO 4. – Impostazione della modalità GPRS

Invia un comando di testo al dispositivo per impostare la modalità GPRS:7100000

Quindi attendi circa 30 secondi, sia la luce blu che quella arancione dovrebbero rimanere accese, il che significa che ora puoi accedere al web o all’app sinotrackpro per verificare se il tracker è attivo. (Username è il numero ID del tuo tracker che scrivi sul prodotto, password: 123456)

Se imposti ok di tutto, puoi rintracciarlo online. Se è online ma mostra la posizione della Cina, portalo all’esterno che segnala un buon posto per ottenere il segnale GPRS, quando riceve il segnale, aggiornerà la tua posizione.

Se il dispositivo non è online, controllare le impostazioni del dispositivo, inviare: RCONF al dispositivo,

Risponderà l’impostazione che puoi controllare in risposta:

1. L’APN se è corretto;

2. L’IP e la porta se sono corretti (IP e porta sono scritti nel manuale utente, puoi verificare se è uguale alla risposta)

3. Il modello funzionante del dispositivo, (modello GPRS)

Servizio clienti: SinoTrack GPS Tracker con 30 giorni di politica di restituzione senza domande. Non esitate a contattare il nostro servizio clienti in caso di problemi. Attenzione: questo è il modello 4G (include la rete 2G (GSM) e 4G (LTE)), è necessario acquistare una scheda SIM locale con inserto di rete 4G (LTE) al tracker

Funzione principale e rete 4G: localizzatore GPS SinoTrack per moto, antenne doppie WCDMA, GSM e GPS integrate con ACC per rilevare l’accensione. (scheda SIM non inclusa). ST-901L 4G (2G+4G) GPS tracker per veicoli, molto semplice e facile da usare per moto, camion, taxi, ecc. Messaggi di testo avvisi per movimento, velocità, uscita o entrare in aree, batteria scarica, scioccante, guida rapporti dati storici salvati durante il servizio. Tracker GPS veicolo batteria di backup incorporata

【Supporto piattaforma di monitoraggio a vita 】 GPS tracker impermeabile per auto con abbonamento al servizio di tracciamento online. Acquista una scheda SIM per il dispositivo (questo localizzatore GPS non include una scheda SIM, è necessario acquistarne una), cercare l’accesso sinotracker o scaricare Sinotrack Pro GPS APP dal tuo tablet, pc o telefono a vita. Il monitoraggio in tempo reale è disponibile senza costi aggiuntivi

Monitoraggio in tempo reale: localizzatore GPS per auto ST-901L in tempo reale con localizzatore di allarme anti-smarrimento basato su WCDMA, GSM, rete GPRS e satelliti GPS, localizza e monitora obiettivi remoti con la nostra app GPS o web, che visualizza accuratamente le informazioni sulla posizione (precisione di posizionamento fino a 10 metri)

Memoria storica: il localizzatore GPS per veicoli Sinotrack può risparmiare 2 anni di cronologia di tracciamento. Questo tracker GPS per veicoli con 2 intervalli di tempo, è possibile visualizzare e riprodurre la cronologia di tracciamento giornaliera, e quando l’auto va in un luogo, è possibile esprimere un giudizio più chiaro