👉🏻Non hanno un amico quelli che pensano che la chat “Prima comunione” sia il loro personale corner di Hyde Park.👉🏻Non hanno un amico quelli che si scandalizzano per il doping nello sport e poi si imbottiscono di Cialis.👉🏻Non hanno un amico quelli che invocano i RIS di Parma per scoprire chi ha sparato alla nutria Ciccio.👉🏻Non hanno un amico tutti coloro che pensano di avere la verità in tasca, invece che un pugno di dubbi inframezzato da qualche incertezza.

Quindi la gran parte di noi, tutte le volte che siamo così soli da non avere la possibilità di confrontarci con qualcuno a noi vicino per un breve consulto prima di fare o dire una solenne stupidaggine.

“Non hanno un amico”, Luca Bizzarri.