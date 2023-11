Stokholma e Madonia ufficializzano la rottura: lei spiega i veri motivi

Da settimane ormai circolano indiscrezioni sulla presunta rottura tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle una mezza conferma è arrivata da Guillermo Mariotto, che parlando del ballerino ha detto: “Guardatelo e poi questo qui è anche libero“. Milly Carlucci però ha subito interrotto il giurato: “Ok, ma adesso torniamo a parlare di ballo“. Adesso però ad ufficializzare la fine dell’amore è arrivata la diretta interessata.

Ema che si porta a casa Angelo anziché una pesantissima coppa.

Ha sicuramente vinto lei#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/L2MhovniHf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 23, 2022

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati: le rivelazioni di lei su Di Più Tv.

Sul nuovo numero del settimanale Di Più Tv la conduttrice radiofonica ha spiegato come mai non sta più insieme al professionista di Ballando con le Stelle. Sembra che i due dopo un anno di convivenza abbiano scoperto di non essere compatibili. Ema ha dichiarato che tra le cose che non andavano c’era anche la gelosia di lui.

“Sì non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo. Certo, noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scente e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. – si legge su Dipiù Tv – Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile. Cosa mi ha lasciato la partecipazione a Ballando con le Stelle? Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”.

