Martina Giovannini si è fidanzata con un suo ex compagno di Amici

Martina Giovannini, uscita in sordina nel corso della penultima puntata di Amici di Maria De Filippi, si è fidanzata con un suo ex compagno di classe della scuola. Chi? Kumo!

Il rapporto speciale fra i due era già finito sotto l’occhio del ciclone, ma entrambi – interrogati in merito – avevano parlato di semplice amicizia. Silvia Toffanin, quando sono andati a Verissimo dopo l’eliminazione dal talent, ha provato a indagare chiedendogli “..e l’amoreee?“, ma queste sono state le loro risposte:

“L’amore? Niente. Sono entrato da fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Non sto cercando nulla. Nella casetta non ho cercato nulla se non amicizia. Adesso mi auguro di vivere di danza e fare molte esperienze”. / “Kumo l’ho risentito subito, ma ho sentito quasi subito tutti. Kumo è proprio un amico. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. All’inizio no, ci dovevamo ancora inquadrare io e lui. Se poteva diventare un fidanzato? No! Sicura! Ci siamo trovati a livello caratteriale. È una bella amicizia. Esatto.”

E invece..



Martina e Kumo hanno annunciato il loro fidanzamento con un selfie condiviso su Instagram con tanto di bocche a cul0 di gallina e cuore bianco. Il ballerino, via Twitter, si è poi sbilanciato: “Raga ho letto questa frase che volevo condividere con voi: ‘Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta‘”.

Raga ho letto questa frase che volevo condividere con voi.. Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta

Amare, quello che viene dopo, è una scelta — Tiziano Coiro (@kumooo_oo) May 13, 2024

Martina e Kumo sono solo l’ennesima coppia nata ad Amici quest’anno. Oltre loro abbiamo visto anche Matthew e Mew, Holy Francisco e Sarah, Petit e Marisol e infine Mida e Gaia.