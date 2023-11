il cucciolo non sa come salire le scale e diventa virale

Il cucciolo Re non sa come salire le scale e il suo fratellino corre in suo aiuto per spiegargli come si fa: la divertente clip diventa virale.

Il video condiviso da @robinjbilby su TikTok, appena 6 giorni, fa mostra un tenero cucciolo di Pastore Australiano mentre si cimenta in un’impresa rivelatasi, per lui, più difficile del previsto. Chi si aspettava che il piccolo e agile King trovasse una simile difficoltà confrontandosi con un’azione tanto semplice? Per comprenderne le motivazioni e la travolgente ondata di simpatia che quest’ultimo virale contenuto sui social network ha generato in così poco tempo sarà sufficiente indagare più a fondo sulle caratteristiche di questa razza e, soprattutto, sul temperamento del piccolo King.

Attenzione a Re: il cucciolo di cane King non sa come salire le scale, la clip diventa subito virale

“King sta cercando di capire come funzionano le scale seminterrato”, è in tal modo che – la mamma umana di questo cucciolo di Pastore Australiano – ci presenta la scena a cui stiamo per assistere. La frase inserita in didascalia al post si riferisce, nei dettagli, a quest’ultima sfida intrapresa dal baldanzoso King: il più piccolo dei suoi amati e fedeli pelosetti. Come possiamo notare: King, il cucciolo di Pastore Australiano, ha soltanto poche settimane di vita ma, per fortuna, a fianco a lui c’è chi potrà sostenerlo anche in quest’avventura.

Gli utenti, oltre ad essere divertiti dai vani tentativi messi in pratica dal cucciolo di Pastore Australiano, sarebbero rimasti piuttosto sorpresi anche dal comportamento di uno dei membri della famiglia di pelosetti di King. “L’altro cane che gli ha spiegato come si sale“, ha scritto – a tal proposito – uno degli utenti intervenuti nei commenti.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Difatti, nonostante alcuni problemi comportamentali legati a questa razza, King – stavolta – è semplicemente confuso dalla rampa di scale che si trova di fronte. Pertanto, mentre gli esemplari più adulti e i suoi fratellino sembrano non avere alcuna difficoltà a giungere in cima, e a raggiungere la loro mamma umana, lui chiede aiuto abbaiando dolcemente ai suoi amici mentre ci rivela un modo alquanto insolito di rapportarsi con gli scalini.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Il piccolo King, infatti, invece che salire in direzione della sua umana di riferimento sbaglia direzione e passa più volte attraverso la rampa. Facendosi largo tra uno scalino e l’altro, King si rende conto di essere sulla strada sbagliata e la sua preoccupazione si evince facilmente dai suoi impazienti lamenti.

@robinjbilby King is trying to figure out how the basement stairs work. 😂 #australianshepherdsoftiktok #puppiesoftiktok #puppytraining @frankbilby1 ♬ original sound – Robin Bilby

“Non posso né scendere né salire!“, aggiunge un utente in conclusione alla clip: citando il noto dialogo di Aldo, Giovanni e Giacomo in “Tre uomini e una gamba”. Per fortuna, dopo un paio di tentativi andati a vuoto e l’incoraggiamento della sua mamma, King riceverà l’aiuto di uno dei pelosetti che – rendendosi conto della difficoltà di King – tornerà al piano inferiore per evitare che il piccolo passi ancora una volta attraverso le scale fallendo nel suo obiettivo. Soltanto negli ultimi istanti della divertenti clip vediamo, finalmente, King giungere in cima e ricevere i complimenti della sua mamma.