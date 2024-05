dove e cosa è successo

Il video fa gelare il sangue. Dal Kirghizistan arrivano le immagini di un incidente che ha coinvolto 29 bambini che, insieme alle loro famiglie, si stavano godendo un po’ di sano divertimento in occasione di una festa tradizionale. Un furgone dei gelati lasciato accidentalmente senza freno ha iniziato una folle corsa che ha investito diverse persone presenti in quel parco.

Siamo a Jerge-Tal, un villaggio che si trova nella regione di Jalal-Abad del Kirghizistan, nel distretto di Aksy. La giornata di giovedì 2 maggio era iniziata nel migliore dei modi: era, infatti, un giorno di festa, per una manifestazione tradizionale a cui di solito partecipano molte persone.

Durante il festival, che si svolge in abiti tradizionali tra canti, balli e divertimento, improvvisamente si è consumata una tragedia. Mentre tutte le persone, grandi e piccine, erano impegnate a ballare, ecco che un furgone ha iniziato una folle corsa.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e dai droni presenti per immortalare quello che doveva essere un momento di gioia. Hanno, invece, ripreso il momento esatto in cui la folla è stata investita dal furgone che trasportava i gelati.

Il proprietario del mezzo, dopo aver parcheggiato il suo furgone, aveva dimenticato di mettere il freno a mano. Alla guida non c’era più nessuno, perché lui era intento a scaricare i cartoni dei gelati destinati proprio a bambini e ragazzi.

Il 48enne che era alla guida è un commerciante del luogo. Ogni anno dà una mano alla manifestazione: con il suo furgone va a prendere i gelati e li porta nel luogo della festa. Non li vende nemmeno lui. Ne aveva consegnati 3mila prima di essere arrestato per questa terribile dimenticanza.

In #Kyrgyzstan #ice cream truck hit 29 children during their open-air performance. 18 hospitalized, three in serious condition

The driver left the car on a hill, and it drove down into a group of #children#Telegram https://t.co/E3BzT7HlHW

Sponsors https://t.co/8t2gKWDhTk pic.twitter.com/SCHePvY0IN

— Richie k (@Justpurefacts1) May 2, 2024