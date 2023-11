Blocca i cassetti per impedire al gatto di aprirli, ma non funziona

Il gatto è un animale molto curioso perciò il proprietario blocca i cassetti di casa per impedirgli di aprirli. Spoiler: non funziona – VIDEO.

Il gatto è considerato un animale molto intelligente per la sua capacità di cavarsela da solo, per la sua indipendenza e di prendere quello che vuole qualvolta ne abbia bisogno. Inoltre, sembrano sempre sapere cosa il loro umano sta facendo e quando è l’ora della pappa.

Alcuni studi hanno messo alla prova l’intelligenza dei felini, facendo emergere che la loro struttura cerebrale è simile per il 90% a quella di altri animali considerati intelligenti, compresi gli esseri umani. Vista questa capacità, non dovrebbe sorprendere quando si scorre la home di un social network e ci si imbatte in un gatto che mette alla prova le sue capacità

Il gatto mette alla prova la sua intelligenza dopo che il suo umano gli blocca i cassetti – VIDEO

Il protagonista di uno degli ultimi video andati virale è questo gatto tigrato grigio e nero che dà prova della sua intelligenza, facendo rimanere a bocca aperta il suo umano e tutto il web.

La clip è apparsa su Instagram, dove si vede il micio protagonista sventare i piani del suo papà umano. Per impedirgli, infatti, di aprire i cassetti e le ante degli armadi per combinare casini, li ha bloccati con due mestoli improvvisati. Tuttavia il suo piano non sembra funzionare perché nel video si vede il gatto che apre l’anta dell’armadio che il suo umano aveva precedentemente chiuso.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Il video si apre mostrando un mobile con due mestoli posizionati sulle maniglie, presumibilmente per assicurarsi che il gatto, su due zampe di fronte ad esso, non sia in grado di aprirlo. All’inizio, il micio continua a scalpitare contro gli utensili, senza riuscire ad aprire l’anta. Tuttavia, il gatto si rifiuta di arrendersi e alla fine riesce ad aprire la porta alla perfezione.

Da quando è stato pubblicato il video ha raccolto più di 31.5 milioni di visualizzazioni, ma i numeri sono in continua crescita grazie alle condivisioni da parte degli utenti. Inoltre, anche i commenti sotto al post sono a migliaia, dove gli utenti hanno espresso il loro stupore difronte alla mossa del gatto.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Tra i commenti più in risalto si legge: “Non sottovalutate la curiosità di un gatto. Magari non cerca nulla, ma la sfida di disfare l’”impossibile”!“; “Ah, la prossima volta usate un lucchetto. E nascondi la chiave sul soffitto! Lol“; “Il fatto che il gatto ti abbia visto e l’abbia fatto comunque. Qualcuno non ha rispetto per te. I gatti sono davvero esilaranti“; “Che gatto intelligente“; “Così intelligente! Il gatto è così bello“.

Il gatto ha dato dimostrazione di tanta intelligenza, riuscendo a sbalordire moltissimi utenti web. I gatti, in un modo o nell’altro, vogliono sempre essere al centro dell’attenzioni dando dimostrazione delle loro abilità o combinando una delle loro marachelle.