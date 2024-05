YOLO, IBL Banca raggiunge soglia rilevante 5% dopo aumento

– YOLO Group, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, quotato su Euronext Growth Milan, ha ricevuto in data 2 maggio 2024 da IBL Istituto Bancario del Lavoro IBL Banca, comunicazione di avvenuto raggiungimento della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale.

In particolare, il cambiamento sostanziale della partecipazione e` avvenuto in data 24 aprile 2024 a seguito della partecipazione da parte di IBL Banca all’operazione di aumento di capitale annunciata dalla Società in data 3 aprile 2024 e tuttora in corso di completamento; il cambiamento sostanziale coincide anche con l’ingresso nel capitale della Società da parte di IBL Banca.

IBL Banca detiene, alla data odierna, n. 659.410 azioni ordinarie, pari al 5,5637% del capitale sociale di YOLO.

L’operazione di aumento di capitale, si precisa in una nota, e` tuttora in corso e i diritti inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.348.759 Nuove Azioni saranno offerti in Borsa da YOLO, per il tramite di MIT SIM, nelle sedute del 6 e 7 maggio 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005591091.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,797, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,787 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 47 Nuove Azioni ogni 100 Diritti Inoptati acquistati.