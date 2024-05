Avvicinamento tra due naufraghi, flirt in corso: “Resteresti qui con me?”

Ormai da più di una settimana a L’Isola dei Famosi Artur Dainese e Khady Gueye sono inseparabili, si stuzzicano, giocano e passano molto tempo insieme. Gli altri naufraghi hanno notato questo avvicinamento e in più occasioni hanno scherzato sul presunto flirt tra il modello ucraino e la Gueye. Khady e Artur potrebbero davvero diventare la prima coppia di questa edizione de L’Isola, ma si devono sbrigare, visto che il 28 maggio il reality chiuderà i battenti.

Avvicinamento tra Artur e Khady: “Non resti qui con me a farmi compagnia?”

Ieri Khady e Artur si sono appartati in riva al mare e lei ha confessato che resterebbe volentieri ancora del tempo a Cayo Cochinos: “Io quasi, quasi resterei ancora un po’ qui“. Il modello però invece di dare una risposta romantica ha giocato, provocando l’amica speciale: “Guarda che se vuoi dopo la fine del programma ti lasciamo qui e ti fai una bella vacanza“.

La Gueye allora l’ha provocato: “Perché, non resteresti qui con me per farmi compagnia?“. Dainese ha risposto che dovrò pensarci, perché non è sicuro e la naufraga si è indispettita: “Ah, pure, va bene, allora…“. Artur ha messo le cose in chiaro: “Certo, mi dai per scontato che resto qui con te?! Io non sono fatto così te lo dico subito“. I due si sono messi a ridere e lei ha continuato: “Ovvio, c’è chi correrebbe per stare con me qui. Se dici così allora sono io che non ti voglio più qua, farò la mia vacanza da sola e tu andrai via“.

Le premesse per un flirt ci sono tutte, tanto che l’account Twitter de L’isola dei Famosi ha pubblicato il video ed ha scritto: “Forse sta nascendo del tenero tra Artur e Khady”. La Gueye sembra davvero interessata a Dainese, ma sarà lo stesso per lui?