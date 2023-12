Il coniglio può mangiare le arance? Tutto ciò che devi sapere

Apportano molti benefici a noi esseri umani, ma ai nostri piccoli mammiferi? Vediamo se il coniglio può mangiare le arance.

Grazie al loro carattere affettuoso e amichevole, i conigli sono entrati a far parte della lista degli animali domestici più amati dalle famiglie, soprattutto da chi ha bambini.

Tuttavia, essendo l’alimentazione un fattore molto importante, chi decide di adottare questa piccola palla di pelo deve essere consapevole dei cibi che quest’ultimo può e non può mangiare, affinché possa crescere in salute.

Nel seguente articolo vedremo insieme se il coniglio può mangiare le arance o se queste ultime possono causare danni al suo organismo.

Il coniglio può mangiare le arance?

Chi convive con cani e gatti sa quanto queste specie di animali non amino molto il sapore degli agrumi, né tantomeno il loro odore. Ciò vale anche per piccoli mammiferi come il coniglio?

Possiamo dare le arance a quest’ultimo? Proprio come per noi esseri umani, anche per il coniglio le arance sono frutti a basso contenuto calorico e sono fonte di nutrienti.

Infatti questo frutto contiene minerali, vitamine, acqua, elementi molto importanti per la salute dei nostri piccoli mammiferi.

Inoltre le arance, contengono sono anche ricche di fibre e antiossidanti, utili a proteggere l’organismo del nostro piccolo mammifero dai radicali liberi.

Ma non è tutto! L’arancia è un frutto molto utile al coniglio, anche per ridurre la formazione di boli di pelo all’interno del suo stomaco.

Tuttavia, come per ogni frutto che offriamo al nostro piccolo animale, dobbiamo fare attenzione alle quantità.

Ciò perché il sistema digestivo delle nostre piccole palle di pelo non riesce a smaltire grandi quantità di frutta. Inoltre l’arancia contiene anche un alto contenuto di zuccheri e di acidità, per questo motivo dobbiamo dare tale frutto al coniglio con moderazione.

Come e quante arance dare al coniglio

Come abbiamo potuto vedere nel paragrafo precedente i conigli possono mangiare le arance, anche se con moderazione.

Ma quante arance possono mangiare i nostri piccoli mammiferi? Nello specifico, possiamo dare al nostro coniglio 10/20 mg di arancia per chilo di peso dell’animale, una volta a settimana, come premio.

Prima di dare le arance al coniglio, è necessario rimuovere la buccia e il midollo bianco. Dopodiché bisogna lavare l’arancia, tagliarla a piccoli pezzi, assicurandosi di eliminare i semi o steli, in quanto sono tossici per il nostro piccolo animale. Dopodiché possiamo dare l’arancia alla nostra piccola palla di pelo.

Ma il coniglio può mangiare la buccia d’arancia?

Possiamo dare tranquillamente le bucce d’arancia al nostro piccolo mammifero, ciò perché le bucce d’arancia sono ricche di:

Vitamina C : utile per rafforzare il sistema immunitario del piccolo animale. Molto importante per i conigli anziani che potrebbero avere un sistema immunitario debole;

: utile per rafforzare il sistema immunitario del piccolo animale. Molto importante per i conigli anziani che potrebbero avere un sistema immunitario debole; Fibre: utili per il mantenimento regolare e sano del sistema digestivo del coniglio. Proprio come la polpa dell’arancia, anche la buccia, è utile per eliminare i boli di pelo presenti nello stomaco del coniglio che fuoriescono quando quest’ultimo fa la cacca.

Tuttavia dobbiamo fare attenzione alle quantità, in quanto un elevato consumo di bucce d’arancia può causare nel nostro piccolo mammifero soffocamento o problemi digestivi.

Inoltre è molto importante assicurarsi che le bucce d’arancia siano prive di pesticidi o qualsiasi altro prodotto chimico che potrebbe essere tossico per il nostro piccolo coniglio.