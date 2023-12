La voce delle donne intimorisce il cane! Uno studio rivela questa particolare realtà

I cani sono più sensibili alle voci femminili, il loro cervello si attiva di più sotto i toni del gentil sesso

Molti uomini saranno sicuramente d’accordo sul fatto che la voce di una donna possa intimorire e richiamare maggiormente all’attenzione, e non solo gli animali! Uno studio ha infatti confermato come vi siano differenze nella risposta del cervello di un cane ad una voce femminile rispetto a quella in seguito ad un richiamo arrivato da una voce maschile.

A portare avanti tale ricerca sono stati degli studiosi dell’università Eorvos Lorand di Budapest, pubblicata poi su Communications Biology, in molti proprietari hanno però notato da tempo quello che gli scienziati asseriscono, ovvero che i cani ascoltano di più le donne. Ma perché i nostri amici a 4 zampe sono più sensibili ai toni del gentil sesso?

Le donne si rivolgono ai cani come lo fanno con i bambini, un fattore chiave che “sveglia” il loro cervello

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Per i cani comunicare è una questione più articolata che per gli umani, essi lo fanno in diversi modi ed è per questo che anche nel rapportarsi a noi non è solo ciò che diciamo che ci permette di spiegarci, ma anche come lo diciamo. Come ha spiegato Anna Gabor, co-autrice della ricerca di cui vi stiamo parlando, le donne sono in grado di rivolgersi ai cani in modo più chiaro, con un tono ed un linguaggio più delicato e semplice e che i cani recepiscono meglio.

Quasi naturalmente le persone cambiano il loro modo di parlare quando si rapportano ad individui con competenze linguistiche limitate, questo è chiaro quando interloquiamo ad esempio con dei bambini. Un cane da questo punto di vista può essere considerato proprio come un bambino e le donne hanno una capacità più efficace di comunicare con loro.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Per avere le certezze riguardo le ipotesi elaborate i ricercatori hanno deciso di monitorare l’attività celebrale del cane tramite risonanza magnetica. Per portare avanti questo studio vi è stato bisogno di scegliere soggetti addestrati appositamente a non essere infastiditi dai macchinari, restando così naturali e calmi durante lo studio. A questi cani sono stati rivolti discorsi diretti da parte dei membri della famiglia, sia uomini che donne e bambini e ciò che è emerso è che durante l’ascolto dei discorsi diretti a loro dalle donne alcune regioni uditive del cervello si sono attivate in maniera più rilevante.

A stimolare la reazione maggiore sono stati i toni diversi e variabili delle donne, dimostrando che il modo in cui parliamo è importante per far sì che il nostro cane ci ascolti. Uno dei fattori più straordinari emersi da questo studio è che nei cani, a differenza di quanto asserito per quel che riguarda i bambini, non ci sono motivi genetici ne sensibilità sviluppate dall’esposizione intrauterina alla voce delle donne. Questo significa che ciò che abbiamo creduto fin ora potrebbe essere del tutto sbagliato e che i motivi per cui il linguaggio femminile è maggior apprezzato anche dai bambini potrebbero essere altri e che dovremmo ancora scoprirli.

Ad ogni modo, la scienza ha parlato chiaro, se il vostro cane ascolta maggiormente vostra moglie non dovrete dunque più rimanerci male. Non è questione di voler bene più ad una persona piuttosto che ad un’altra, ma semplicemente le donne riescono a mantenere più alto il livello di attenzione del cane per via del loro tono e del loro diverso modo di parlare. Per farsi capire dal cane la chiarezza e la variabilità dei toni è dunque un’arma di assoluta efficienza e, con un po’ di allenamento, anche gli uomini possono imparare ad usarla con risultati positivi.