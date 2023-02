Ulcera dello zoccolo del cavallo: un’infiammazione nell’area tra la suola o la muraglia e l’epidermide. Vediamo le cause, i sintomi e la cura.

L’ulcera, o anche chiamata ascesso, dello zoccolo del cavallo, è un’infiammazione di questa parte specifica del corpo del cavallo.

Consiste in una pustola che, premendo con forza sulla pelle del cavallo lo costringe a zoppicare, poiché provoca dolore.

La pustola, purtroppo non riesce a scoppiare e di conseguenza a guarire da sola, per tale motivo l’infiammazione si espande e dalla suola risale lungo tutto lo zoccolo.

Anche se la prognosi generalmente è buona, questo tipo di infiammazione non deve essere assolutamente ignorata.

Cerchiamo di capire, perciò, come riconoscere questa condizione, quando intervenire e come.

Cause dell’ulcera dello zoccolo del cavallo

Le cause dell’ulcera dello zoccolo del cavallo possono essere davvero molte.

Le principali cause di questa condizione nell’animale, possono essere:

agenti esterni;

penetrazione di una pietra;

condizioni atmosferiche avverse;

scarsa cura degli zoccoli;

alimentazione del cavallo non adeguata;

un’altra patologia degli zoccoli;

predisposizione genetica.

Sintomi

I segnali che si possono individuare nel cavallo affetto da ulcera dello zoccolo sono totalmente visibili e riconoscibili.

Tendenzialmente l’ulcera dello zoccolo del cavallo provoca nell’animale principalmente zoppia, ma non si tratta dell’unico sintomo.

Nell’area della zampa compresa tra il nodello e il pastorale (per meglio intenderci in quella che potrebbe essere considerata la caviglia) è visibile una sorta di pulsazione e lo zoccolo infiammato risulta notevolmente più caldo di quello sano.

Tali sintomi possono comparire improvvisamente, per poi aggravarsi giorno dopo giorno. Tuttavia, prima individuate l’ulcera dello zoccolo del cavallo, più rapida sarà la sua ripresa.

Diagnosi

Non scoprire l’ascesso o non curarlo nel modo adeguato rischia di far maturare la ferita autonomamente sul bordo della corona, causando un possibile cheratoma (malattia cutanea).

Per tale ragione è opportuno far controllare il cavallo dal veterinario che generalmente segue l’animale.

Per eseguire una giusta diagnosi ed evitare di confondere l’ulcera dello zoccolo del cavallo con un capillare incrinato, una frattura o di un chiodo penetrato accidentalmente nella zampa, il veterinario eseguirà una radiografia.

Inoltre, per individuare il punto esatto dove è presente l’ulcera, il maniscalco o il veterinario sottoporranno l’animale al “test della pinza”.

Si tratta di un esame eseguito con l’uso di una pinza per zoccoli, con la quale si eserciterà una leggera pressione su varie parti dello zoccolo.

Solo quando la reazione del cavallo sarà quella di ritirare la zampa, il veterinario avrà individuato il punto di dolore e dell’infezione.

Trattamento dell’ulcera dello zoccolo del cavallo

Una volta individuato il punto preciso dell’infiammazione, per prima cosa il veterinario farà spurgare il pus eseguendo un foro a forma di imbuto nello zoccolo, per aiutare il pus a fluire e far uscire l’infezione, in questo modo alleggerirà anche la pressione sullo zoccolo.

Occorrerà disinfettare ogni giorno il foro realizzato nello zoccolo e coprirlo con un cerotto, per evitare che entri in contatto con batteri.

In alcuni casi, l’ascesso potrebbe non essere maturo e quindi l’operazione non potrà essere eseguita, in questo caso si potrà fasciare lo zoccolo con una benda umida da bagnare due o tre volte al giorno.

Questa tecnica servirà ad ammorbidire la suola e la muraglia per poi rendere più semplice il processo di suppurazione della ferita.

Il cavallo, anche se raramente, potrebbe avere bisogno di antidolorifici, ma esclusivamente sotto prescrizione del tuo veterinario.

Solo quando la ferita si sarà richiusa, potranno volerci pochi giorni, ma anche qualche settimana, a seconda della grandezza e della profondità del foro, il cavallo potrà tornare alle vecchie abitudini.

Per ridurre le possibilità che il cavallo possa essere colpito dall’ulcera dello zoccolo e da altre patologie degli zoccoli, è necessario fornire un’alimentazione corretta, buone condizioni della stalla e un’adeguata cura degli zoccoli.