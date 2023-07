passanti si fermano increduli a guardarli

In pieno centro a Bergamo tre famiglie di anatroccoli hanno attraversato sulle strisce pedonali: il video girato dai passanti increduli è diventato virale.

Bergamo, centro città. Le strade del capoluogo lombardo sono piene di cittadini e turisti. A camminare per il centro della città però non sono solo gli esseri umani. Davanti agli sguardi stupiti di pedoni e automobilisti, infatti, tre famiglie di anatroccoli attraversano la strada passando sulle strisce pedonali. Il filmato che ritrae questi volatili è stato realizzato da una persona che si è trovata ad assistere alla scena e ha poi condiviso le immagini sui social network.

Camminano al centro di Bergamo sulle strisce pedonali: il video degli anatroccoli realizzato dai passanti

Il video, della durata di pochi secondi, è stato in seguito postato dal canale social Bergamo InCentro, che sulla propria pagina Facebook all’account @Bergamo InCentro associa quattrocento «negozi di Bergamo In Centro promuovendo le attività commerciali del territorio».

Il filmato mostra il momento in cui tre anatre, insieme ai rispettivi cuccioli, camminano in strada nei pressi del centro di Bergamo. I volatili attraversano sulle strisce pedonali per allontanarsi dalle automobili e mettersi così al sicuro. Sulla pagina Facebook dell’associazione @Bergamo InCentro le immagini sono state corredate dalla seguente didascalia: «Miracolo della natura in Centro a Bergamo! Ieri questa famigliola con anatroccoli ha attraversato con il verde, tutti perfettamente allineati, per andare verso il laghetto del Centro (quello a lato del Teatro Donizetti). Non sappiamo però da dove arrivassero. Non abbiamo l’autore del video, in casi ci contratti per la giusta attribuzione!».

La passeggiata della famiglia di anatroccoli che si dirige in un’ordinata fila indiana verso il laghetto del Centro di Bergamo nei pressi del Teatro Donizetti ha catturato l’attenzione di automobilisti e passanti: mentre le persone nelle loro vetture hanno rallentato, incuriosite e spaventate dall’idea di investire le anatre, i pedoni si sono fermati a osservare i pennuti e a immortalare l’evento in un video da condividere poi in rete.

I piccoli anatroccoli, appartenenti a tre diverse nidiate, hanno seguito in base al loro imprinting le proprie madri che raggruppatesi avevano deciso di attraversare la città per raggiungere il tranquillo laghetto. Con il termine imprinting, concetto definito dal biologo austriaco Konrad Lorenz, viene indicato quel particolare tipo di apprendimento istintivo che avviene entro le ventiquattro / quarantotto ore dopo la nascita di un essere vivente. Il vocabolo deriva dall’inglese “imprint”, cioè “stampare”, “imprimere”, ed è stato utilizzato da Konrad Lorenz (Premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1973) proprio in riferimento all’osservazione del comportamento di anatre e oche che, subito dopo essere nate, tendono a seguire la prima cosa o il primo essere vivente che vedono in movimento, convinti che sia la loro madre e così continuano a fare nelle prime settimane di vita senza mettere in discussione le scelte del genitore, proprio come le tre nidiate di anatroccoli a Bergamo. (di Elisabetta Guglielmi)