I Simpson, muore Larry dopo 35 anni: ecco perché

Gli sceneggiatori de I Simpson hanno deciso di far morire un personaggio che, seppur secondario, è apparso in numerosi episodi. Si tratta di Larry, uno dei bevitori della Taverna di Boe grande amico di Homer, Boe, Carl e Lenny. Comparso fin dalla prima edizione, Larry dice addio alla serie dopo 35 anni.

L’episodio che segna la sua dipartita si intitola Cremains of the Day e mostra proprio i suoi amici della Taverna (ovvero i sopracitati Homer, Boe, Lenny e Carl, partecipare al suo funerale, dove la madre li elogia chiamandoli “migliori amici” del figlio. Secondo il desiderio di Larry il suo corpo viene cremato e portato in un luogo speciale, mantenuto segreto.

Una scelta, quella di far morire questo personaggio dopo così tanti anni di apparizioni, che ha colto di sorpresa i fan e ha suscitato diverse reazioni contrastanti. Tim Long, co-executive della serie, si giustifica spiegando che la morte di Larry serviva appunto a portare a un momento di riflessione su come si può conoscere qualcuno per anni, ma senza in realtà conoscerlo davvero: “Volevamo davvero usare la morte di Larry come modo per mostrare che anche le persone più periferiche nelle nostre vite hanno dignità e valgono, e che davvero non dovremmo dare nessuno per scontato“.

Larry died doing what he loved: hanging with the guys at Moe’s.

Watch the latest episode of #TheSimpsons now on @hulu! pic.twitter.com/vHcgVkY500

— The Simpsons (@TheSimpsons) April 26, 2024