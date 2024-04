Beatrice assente al compleanno di Vittorio, lui svela cosa pensa di lei

Beatrice Luzzi è stata fra i 19 gieffini che per un motivo o per un altro non è andata al compleanno di Vittorio Menozzi ma, stando alle parole di lui, fra i due non sembrerebbe esserci maretta. Fra le pagine di ComingSoon ha così parlato di lei:

“Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”.

In merito ai suoi ex compagni di gioco, Vittorio ha aggiunto:

“Ho avuto modo di parlare e confrontarmi con tutti, nessuno escluso. Incomincio dicendo che mi piace ragionare pensando alle persone ed ai loro caratteri piuttosto che focalizzarmi su singoli atteggiamenti o episodi che mi hanno offeso o deluso in passato. Lo dico perché gli episodi erano magari legati al contesto e alla convivenza che abbiamo vissuto, e magari io per primo posso aver fatto qualcosa che non è piaciuto”.

Beatrice è “fra le persone che sento più spesso”, lo dice Vittorio

Con questa premessa posso dire che ci sono alcune persone che sento spesso e alle quali sono particolarmente legato, come Grecia, Federico, Valentina, Fiordaliso, Mirko, Beatrice, Sara, Angelica, Rosy, Perla, Letizia e Greta. Con altri i contatti sono meno frequenti ma abbiamo comunque un ottimo rapporto, mentre solo con pochi penso di non avere molto da condividere e anche se in futuro non ci frequenteremo auguro a loro tante soddisfazioni lavorative.”

Beatrice Luzzi è stata inserita da Vittorio Menozzi nella lista delle persone “che sente di più”, eppure al suo compleanno non c’è andata. Probabilmente ha avuto qualche impegno (?). Nel dubbio, sempre nella medesima intervista, il modello ha confessato di essere andato a vivere momentaneamente a casa di Federico e che attualmente è single: “Questa esperienza mi ha insegnato a rischiare e surfare di più nella vita e seguendo semplicemente il mio istinto. Go with your guts”.