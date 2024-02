I nostri cani bevono tutti i giorni, ma siamo certi che tutte le acque siano sicure per loro? Fate attenzione la verità è che…

Va bene dargli dell’acqua ma quale tipo? Attenzione a quelle da evitare: ecco tutte le acque pericolose per il cane e i possibili danni alla sua salute.

In ogni tipo di alimentazione canina è sempre consigliato di somministrare dell’acqua naturale e fresca al nostro amico a quattro zampe, per evitare il rischio di disidratazione e per i numerosi suoi benefici, ma a quanto pare non tutte sono uguali. Ecco quali sono le acque pericolose per il cane, perché gli fanno male e quali danni potrebbero provocare al suo organismo.

Dare da bere al cane: fa bene?

Non solo fa bene ma è assolutamente fondamentale idratare il nostro amico a quattro zampe e non solo dopo uno sforzo o nelle torride giornate di sole. Sebbene non sia possibile stabilire una quantità precisa da versargli ogni giorno, è opportuno che la sua ciotola sia sempre colma di acqua fresca, pulita, mai frizzante e possibilmente servita in un contenitore di acciaio (che la mantiene fresca più a lungo).

Sarà lui a berne la quantità che gli serve, a meno che non abbia dei problemi di salute che gli impediscano di bere a sufficienza, oppure nei casi di difetti della ciotola (sporca, di materiale di scarsa qualità o posizionata nel posto sbagliato). Quando acquistiamo dell’acqua da servire al nostro Fido, facciamo attenzione alla sua composizione: dovrà essere povera di minerali (calcio e magnesio) per evitare il rischio di calcoli.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Che succede se il cane beve l’acqua della piscina: rischi e cosa fare

Le acque pericolose per il cane: quali sono?

Berreste mai volontariamente dell’acqua sporca? Ovviamente no, e lo stesso vale per i nostri amici a quattro zampe. Sebbene il gatto sia più ‘schizzinoso’ in quanto a igiene, anche il nostro Fido non avvicinerà il muso alla ciotola se l’acqua sarà lurida o maleodorante. Ma quali sono le acque pericolose, che non dovrebbero mai essere somministrate o lasciate nella ciotola dell’animale?

Acque stagnanti (con alghe o senza),

(con alghe o senza), con metalli pesanti ,

, ricca di sale.

Può capitare di lasciare l’acqua nella ciotola per troppo tempo o una naturale, simile a un piccolo laghetto: il risultato sarà un’acqua putrida, stagnante appunto, come quella degli stagni. In essa possono facilmente proliferare batteri e parassiti, molto pericolosi per la salute del nostro Fido, oltre al possibile rischio di prodotti utilizzati per coltivare la terra (come pesticidi o fertilizzanti).

Quando notiamo alghe dal colore blu-verdastro, si tratta appunto di cianobatteri che producono pericolose tossine per la salute del cane che vi entra in contatto, con problemi al sistema gastro-intestinale e renale. Nel caso delle acque o delle pozze, facciamo attenzione ai metalli pesanti, come il piombo ad esempio: i rischi maggiori in questo caso saranno per il sistema nervoso.

Forse ci sono ancora parecchi dubbi sul consumo di cibi salati e dunque sul cane può mangiare il sale, ma di sicuro è bene evitare le acque salate, come quella del mare. Sebbene siano consigliate le passeggiate e le attività in spiaggia e all’aria aperta, non sarà il caso di ‘approfittare’ della vastità di acqua marina a disposizione perché i rischi sarebbero notevoli.

Infatti bere acqua salata, per quanto Fido riesca poi a farlo, provocherebbe una importante disidratazione e uno squilibrio elettrolitico, oltre a irritare e squamare la pelle. Per questo è importante portare sempre una bottiglia di acqua potabile, per soddisfare la sete del cane anche quando si sta al mare.