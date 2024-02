Paralisi laringea nel cane: cause, sintomi e cura

Paralisi laringea nel cane: una condizione piuttosto comune nelle prime vie aeree. Vediamo quali le cause i sintomi e il trattamento.

Avete sentito il vostro cane fare un rumore simile a un fischio quando respira? Forse avete anche notato che sembra affaticato dopo aver fatto esercizio o essere stato in un ambiente caldo.

Se è così, Fido potrebbe avere una paralisi laringea, ciò può causare difficoltà respiratorie, stridore e altri sintomi.

Ma da dove nasce questa condizione? Cosa la causa? Ci sono dei trattamenti? In questo articolo, cercheremo di fornirvi informazioni utili per tutti i proprietari di cani che si trovano ad affrontare questa condizione per il loro amico a quattro zampe.

Paralisi laringea nel cane

La paralisi laringea nel cane è una condizione in cui i muscoli responsabili del movimento delle corde vocali e del controllo della laringe diventano paralizzati o indeboliti.

Se questi muscoli si paralizzano o si indeboliscono, le corde vocali non si aprono completamente durante l’inspirazione.

Questo può rendere difficile la respirazione, soprattutto durante l’esercizio o in un ambente caldo.

Le cause della paralisi laringea nel cane non sono completamente comprese, ma si ritiene che siano coinvolti fattori genetici e ambientali.

La paralisi laringea è più comune in alcune razze, in particolare quelle di taglia grande e gigante, come il Labrador Retriever, il Golden Retriever, il San Bernardo e il Siberian Husky.

Ecco invece alcuni dei fattori ambientali che possono aumentare il rischio di paralisi laringea:

inquinamento atmosferico: l’esposizione a fumi o sostanze chimiche può danneggiare i nervi che controllano i muscoli laringei;

traumi: un trauma alla gola, come una caduta o un morso, può danneggiare i muscoli laringei.

Altre condizioni che possono causare la paralisi laringea nel cane, includono:

infezioni;

ipotiroidismo;

malattie neurologiche.

Sintomi

I sintomi della paralisi laringea nel cane includono segni associati alla difficoltà nella respirazione e al coinvolgimento della laringe.

Ecco alcuni sintomi comuni della paralisi laringea nel cane:

cambiamenti nel tono della voce: la voce del cane potrebbe diventare più debole o più roca;

difficoltà respiratorie: segni di respirazione affannosa, sforzo durante l’inalazione ed esalazione o respiro rumoroso;

posizione anomale della testa e del collo: per cercare di aprire meglio le vie aeree;

rumorosità respiratoria: respirazione più rumoroso o simile a un suono come l'abbaio durante la respirazione;

stanchezza durante l'esercizio: il cane potrebbe stancarsi più facilmente durante l'esercizio fisico a causa della difficoltà nel respirare;

il cane potrebbe stancarsi più facilmente durante l’esercizio fisico a causa della difficoltà nel respirare; tosse: speso la tosse nel cane è associata ai tentativi dell’animale di aprire le vie respiratorie e liberare eventuali ostruzioni.

Nei casi più gravi, il cane potrebbe avere collassi o svenimenti a causa della limitata capacità respiratoria.

Notare che questi sintomi possono manifestarsi gradualmente e variare in intensità seconda della gravità della paralisi laringea.

Diagnosi

Per diagnosticare la causa della paralisi laringea nel cane, il veterinario inizierà con un esame fisico completo del cane.

Durante questo esame, osserverà attentamente i sintomi evidenti come la respirazione, la tosse nel cane la presenza di rumori respiratori e altri segni di difficoltà respiratorie.

L’ispezione delle vie respiratorie superiori può essere effettuata mediante l’uso di uno strumento chiamato laringoscopio che consente al veterinario di esaminare la laringe per eventuali anomalie o paralisi delle corde vocali.

Il veterinario potrà usufruire anche di altri esami, quali:

esami di imaging: radiografie del torace che permettono di valutare la struttura delle vie respiratorie, individuare eventuali ostruzioni, rilevare cambiamenti o individuare anomalie strutturale nella laringe;

esami delle funzioni nervose e muscolari: test neurologici che valutano la funzione dei nervi coinvolti nella laringe, mediante riflessi e coordinazione muscolare;

endoscopia: consente di esaminare visivamente l'interno della laringe e delle vie respiratorie superiori, rilevando cambiamenti strutturali o ostruzioni;

consente di esaminare visivamente l’interno della laringe e delle vie respiratorie superiori, rilevando cambiamenti strutturali o ostruzioni; esami del sangue e delle urine: per identificare le condizioni sottostanti, come malattie muscolari nel cane, malattie sistemiche o disturbi metabolici.

Una volta ottenuta la diagnosi, il veterinario svilupperà un piano di trattamento basato sulla gravità della paralisi laringea e sulla causa sottostante.

Trattamento

A seconda della causa trovata, il veterinario sceglierà il trattamento giusto.

Se il problema è lieve o collegato a condizioni a lungo termine, il veterinario potrebbe suggerire un approccio più soft.

Questo potrebbe includere cambiamenti nella dieta, controllo del peso del cane, limitare l’esercizio intenso e l’uso di farmaci per alleviare i sintomi.

Ciò potrebbe includere farmaci antinfiammatori o agenti che stimolano i muscoli coinvolti. Se la paralisi laringea è causata da una malattia sottostante, come problemi muscolari o sistematici, il veterinario tratterà quella condizione specifica per alleviare i sintomi.

Nei casi più gravi o quando le opzioni più morbide non sono sufficienti, il veterinario potrebbe consigliare un intervento chirurgico.

Un tipo comune è la tie-back della laringe, dove una corda vocale viene ancorata lateralmente per mantenere aperte le vie respiratorie.

La gestione a lungo termine potrebbe richiedere un monitoraggio continuo e aggiustamenti della terapia nel tempo.