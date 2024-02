Un angelo custode a tempo pieno per il bimbo con crisi epilettiche, quello che fa il suo cane è da non credere!

La storia di Moose ha dell’incredibile, nessuno potrebbe prendersi cura del suo padroncino come riesce a fare lui

Alcune storie sembrano essere in grado di stupire il mondo intero, anche se il potere dei cani, soprattutto nell’aiutare le persone malate, non è di certo una novità. Questi animali fanno parte della nostra vita da milioni di anni e sono ormai diventati una parte di noi, non ne esistono altri in grado di comprenderci tanto profondamente, in maniera a volte quasi inspiegabile. Questo infatti è anche il caso del cane in questione, un pastore tedesco che fin dal suo arrivo in casa ha da subito instaurato un legale profondissimo con il suo giovane padroncino affetto da attacchi di crisi epilettiche, attacchi che se arrivati in circostanze particolari, come ad esempio di notte, potrebbero portare a conseguenze tragiche, scongiurare tuttavia dalla veglia incessante di Moose.

Un angelo custode h24: Le immagini filmate dalla telecamera notturna testimoniano un’ amore senza limiti

Quando si ha la fortuna di poter godere della compagnia di un cane si è senza dubbio già così molto fortunati, se poi nelle difficoltà di combattere con una malattia come l’epilessia, la sorte ci affida un cane come Moose, in questo caso diventa quasi difficile non credere che ci sia qualcosa di scritto nel nostro destino. La storia di Moose e Noah è una testimonianza di amore puro, il piccolo malato di epilessia ha infatti bisogno di un monitoraggio continuo ed è per questo che i suoi genitori hanno installato un monitor nella sua cameretta.

Nessuna telecamera può però sostituirsi al lavoro del cane che ha migliorato la vita del bambino e dei suoi genitori sia con l’amore offerto di giorno che con la competenza offerta di notte. Il cane infatti entra in camera del piccolo ogni sera per controllare che questo stia bene ed in caso dia tacchi è sempre il primo ad accorgerai che qualcosa non va e ad allarmare la famiglia, l’apprensione del cane è visibile nel filmato postato su Tik Tok e che sta facendo il giro del web.

@moosetrieshisbest Caught this gem from 2:45 this morning. When I say this sweet dog doesn’t go a night without checking on his boy, I mean it. Our own guardian angel 💕 #dog #epilepsy #guardianangel ♬ Gods creation – daniel.mp3

Anche se lo zelo di Moose può sembrare disturbare leggermente il sonno del piccolo, la verità è che tutta la famiglia può dormire più serena da quando il cucciolone è arrivato in casa. La madre di Noah ha testimoniato come il cane, arrivato in casa da cucciolo, abbia da subito iniziato questa veglia costante, quasi se sapesse che da un momento all’altro ci potrebbe essere bisogno del suo aiuto. Una storia che sottolinea ancora quanto questi esseri siano speciali e come il loro contributo in famiglia sia spesso ben più importante e ripagante delle loro necessità alla quale dobbiamo noi adempiere.