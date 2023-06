I nomi delle tentatrici di Temptation Island 2023: nessuna è famosa

La nuova edizione di Temptation Island sta per diventare realtà e se le sette coppie sono già note (così come tutti i nomi dei tentatori) in questo articolo vi svelo i nomi delle tentatrici.

Anche loro – come i ragazzi – sono in quattordici, ma al momento sono stati rivelati solo i nomi di tre di loro. Nessuna è infatti un volto noto, al contrario dei loro colleghi uomini che provengono dal mondo della tv (Uomini & Donne, Love Island Italia) e dei concorsi di bellezza.

Una si chiama Laura Pagano e viene da Roma, un’altra è Matilde Franzoni e l’ultima all’appello risponde al nome di Greta Rossetti, che non è parente di Patrizia Rossetti ma in compenso ha un ex celebre. Ha avuto un flirt con Eugenio Colombo, ex tronista di Maria De Filippi. A rivelarlo è stata Deianira Marzano che ha condiviso una segnalazione anonima:

“Greta veniva dal mio stesso parrucchiere e diceva che aveva avuto la storia con Eugenio solo perché così aveva visibilità e si sarebbe fatta strada nel mondo dello spettacolo (quello che lei desiderava), in pratica lo usava per questo motivo, e disse anche che per lei lui era grande e con una famiglia alle spalle, quindi figurati se ci avrebbe mai fatto qualcosa di serio”.

Tentatrici di Temptation Island 2023, i loro nomi

Le ragazze sono state arruolate per tentare Mirko, Federico, Manuel, Manu, Giuseppe, Daniele. Davide.

Laura, Matilde e Greta sono quindi i nomi delle prime tentatrici di Temptation Island edizione 2023.

Nel dubbio, ripercorriamo i volti (e i fisici) dei tentatori che ci interessano sicuramente di più.