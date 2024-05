microSD Samsung da 128GB a PREZZO STRACCIATO su Amazon per la Gaming Week

In occasione della Amazon Gaming Week, che si avvia verso la fine, Amazon propone uno sconto molto interessante anche su una microSD a marchio Samsung, che può essere acquistata ad un prezzo incredibile.

La Samsung microSD Plus da 128 gigabyte UHS-I U3 è disponibile in offerta a 19,68 Euro, il 34% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 6 Maggio 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 8 ore e 47 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Amazon consente anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di scadenza dell’offerta. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

La scheda microSD in questione offre velocità di scrittura e prestazioni in grado di garantire anche lo scatto e la registrazione di foto in 4. In particolare, viene citata la velocità di lettura U3 fino a 180 MB/s e velocità di scrittura fino a 130 MB/s.

Hai perso questa offerta perché sei arrivato in ritardo ed è già terminata?

Iscriviti al nostro canale Telegram delle offerte e assicurati di avere le NOTIFICHE ATTIVE. Ti avviseremo tempestivamente sulle migliori offerte!

Tutte le offerte della Amazon Gaming Week le trovi nella pagina Evento dedicata che abbiamo aperto a questo indirizzo: Amazon Gaming Week.