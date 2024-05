Famoso cantante si espone su Barbara d’Urso: “Spietati, è stato ingiusto”

A distanza di quasi un anno, l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e Mediaset continua a far parlare e dopo i commenti di alcuni colleghi della conduttrice e di molti opinionisti, adesso anche un famoso cantante ha detto la sua. Ospiti di Denaropoli, Fabrizio Corona e Morgan hanno speso delle belle parole per Carmelita. Fabrizio l’ha descritta come una professionista che ha fatto parte della storia della televisione.

“Io e lei abbiamo una lunga storia di anni di cose da raccontare su di lei. La realtà è che bisogna darle merito che ha fatto una grandissima parte di storia della televisione e di Mediaset. Poi uno può giudicarla per come l’ha fatta, come si è comportata, ma ha fatto tanto. E mi sbilancio e dico che non si meritava quello che le è successo. Come mai non l’hanno rinnovata? Andava bene per i vecchi sistemi e non per i nuovi.

Però tu non puoi fare così con una donna a cui hai dato tutti i reality, il primo prime time giornalistico all’americana, che ha in ventato un format giornalistico per il mattino, per il pomeriggio. Ecco, non si può non darle nemmeno la possibilità di salutare i suoi telespettatori. Le hanno fatto una cosa spietata e non se lo meritava. Lei durante il Covid faceva tutti i giorni Pomeriggio 5, poi Live Non è la d’Urso e la domenica faceva Domenica Live. Questa donna lavorava sette giorni su sette, tutto l’anno, questo va riconosciuto”.