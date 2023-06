Sonia Bruganelli lascia davvero il GF Vip? Parla il suo ufficio stampa

Mancano ancora tre mesi all’inizio della nuova edizione del GF Vip, ma è già iniziato il toto nomi per il cast e anche per le poltrone degli opinionisti. Sembra infatti che Orietta Berti e Sonia Bruganelli non torneranno e ieri anche Tv Blog ne ha parlato: “Si parla di cambiamento totale degli opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più la Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy“.

Secondo TVBlog , la produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più Sonia Bruganelli, che non farà più parte del cast del reality show 💥. L’idea su cui si starebbe lavorando è di un ricambio totale degli opinionisti 📺. #GFVIP pic.twitter.com/6rB1IuQ4VS — gfvipnews_ (@gfvipnews_) June 26, 2023

La precisazione su Sonia e il GF Vip.

Pipol Tv ha ribadito che è stata la Bruganelli ha lasciare la poltrona rossa e che nel rispetto della produzione del reality, ha fatto sapere mesi fa di non essere disponibile ad un comeback (al contrario dell’anno scorso).

“Alla fine di questa edizione del Gfvip, vinta da Nikita e avvolta dalle polemiche, l’opinionista aveva dichiarato a mezzo stampa e social il ‘largo ai giovani’. Nello specifico facendo i nomi di Soleil Stasi e Giulia Salemi. Proprio nei confronti di quest’ultima la Bruganelli aveva fatto il più grande in bocca al lupo , augurandole di prendere il suo posto, sedia che giustamente la giovane Giulia sogna. Tutto alla luce del sole, della stampa e dei social. E aveva confermato la sua NON presenza per il terzo anno al Gfvip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del team – reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin. Le altre produzioni però sono al momento top secret. Insomma sapeva già che non avrebbe respirato fino a luglio (almeno)”.

Anche l’ufficio stampa della Bruganelli ha parlato: “‘Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile’. Con la massima trasparenza e senza alcuna minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai , mai , mai risparmiata… per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi“.

Signorini dovrà darsi da fare per rimpiazzare la Bruganelli, che è stata senza dubbio l’opinionista più preparata del GF Vip (seguita poi da quell’adorabile scheggia impazzita che è Antonella Elia).