Conduttori che prenderanno il posto di Fazio e Annunziata su Rai 3

Dall’annuncio dell’addio di Fabio Fazio a Rai Tre, sono circolati molti rumor sui conduttori che avrebbero potuto prendere il suo posto la domenica sera. Qualcuno aveva anche ipotizzato l’arrivo di Alessandro Cattelan con una nuova trasmissione, ma lui ha subito smentito la notizia. Poi è stato ipotizzato lo spostamento di Report, ma la Rai ha messo le mani avanti e ha parlato di ‘ricostruzione prematura e anche priva di fondamento’.

“Come già annunciato nei giorni scorsi i Direttori dei Generi stanno ancora lavorando alla definizione dei palinsesti della prossima stagione che verranno illustrati in Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 giugno e presentati a Napoli il 7 luglio. I Direttori inoltre stanno anche incontrando i vari conduttori che saranno i protagonisti delle prossime produzioni. Per questo motivo qualunque ricostruzione, anche con riferimento alla trasmissione Report, è da ritenersi prematura e priva di fondamento”.

E forse l’indiscrezione su Report non era proprio così ‘priva di fondamento’. Poco fa l’Ansa ha confermato che da ottobre Sigfrido Ranucci e il suo Report andranno in onda la domenica alle 20:55 al posto di Che Tempo Che Fa (che si trasferirà sul Nove e accoglierà anche Tommaso Zorzi). Al posto di Lucia Annunziata invece ci sarà Monica Maggioni.

“Sarà proprio Report – secondo quanto si apprende – a prendere il posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio la domenica su Rai3. La decisione sarebbe stata presa in accordo con il conduttore Sigfrido Ranucci. – si legge su Ansa – La trasmissione d’inchiesta prenderà il via alle 20.55. In mezz’ora, dopo la decisione di Lucia Annunziata di lasciare la Rai, sarà condotto da Monica Maggioni e tornerà al format di un’intervista di 30 minuti, seguito da In Mezz’ora Storie con alcuni reportage. A prendere il posto di Massimo Gramellini il sabato sera su Rai3 sarà, invece, Serena Bortone”.