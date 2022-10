Marco Bellavia svela i suoi disturbi e parla di salute mentale: “Le mie paure”

Se Gegia, Patrizia, Giovanni, Ginevra, Daniele, Elenoire, Charlie e Cristina continuano ad attaccare Marco Bellavia, nella casa del GF Vip c’è anche chi ha iniziato a stargli più vicino. Antonella Fiordelisi da ieri ha cominciato a supportare il coinquilino, che si è sfogato con lei e le ha confessato di soffrire di ansia e attacchi di panico.

Antonella Fiordelisi lo ha preso in disparte, si è posta in una posizione di ascolto e non di giudizio, ha lasciato che raccontasse la sua storia, lo ha sorretto quando stava per crollare e ha dimostrato, semplicemente, che bastava poco. Bastava essere umani

“Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. […] Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico. E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico. Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola.

Mi hanno nominato tutti, se esco va bene torno a casa. Però mi piacerebbe restare e dimostrare che oltre il dolore fisico c’è anche quello mentale. Tu sei piccola, se impari a prenderti cura della mente adesso, non avrai i miei problemi a 60 anni. Se piango è così, non so bene perché. Quando non sai bene il motivo hai paura di ciò che non sai.

Se sono solo non riesco ad uscirne. Magari tutti insieme, mi aiuterete anche in maniera fantasiosa a stare meglio. Magari mandiamo anche un bel messaggio. Fuori magari i ragazzi daranno una mano a chi ha bisogno. A me piacerebbe creare una comunità fuori. Scusami se piango e ti faccio piangere non voglio farti soffrire”.