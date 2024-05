“Harry lo ha chiamato e lui…” La risposta di Re Carlo alla telefonata con Harry lascia senza parole 

Il principe Harry, 39 anni, sta preparando il suo ritorno nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, cerimonia per celebrare i veterani di guerra, ma la famiglia reale sembra essere divisa sul suo ritorno. In questa occasione, nessun membro della famiglia reale parteciperà ai giochi, segno di una rottura sempre più evidente tra il principe e la Royal Family.

La permanenza di Harry in Inghilterra sarà breve e molti si chiedono se avrà modo di incontrare suo padre, re Carlo, che recentemente ha annunciato di aver contratto un tumore. Secondo una fonte vicina alla famiglia reale citata dal Mirror, Harry ha manifestato il desiderio di rivedere il genitore reale perché non ha mai nascosto la sua preoccupazione per la sua salute.

Tuttavia, sembra che re Carlo abbia risposto in modo breve e significativo alla richiesta di visita del figlio. Nonostante l’apprensione per la sua salute, sembra che il Re non sia entusiasta dell’incontro con Harry. Inoltre, la regina Camilla non parteciperà agli Invictus Games, sottolineando ulteriormente le tensioni all’interno della famiglia reale.

Nonostante le difficoltà e le divergenze, Harry sembra essere determinato a incontrare suo padre durante la sua visita in Inghilterra. Anche se la situazione è tesa, in molti sperano che ci sia una riconciliazione tra padre e figlio. Mark Dolan del GB News dichiara:

“Penso sia giunto il momento per Harry di tornare sui suoi passi. Meno si parla di sua moglie Meghan, meglio è. È mia opinione che sia stata lei a progettare questa separazione fin dall’inizio. Ma penso anche che Harry sia abbastanza grande da prendere le proprie decisioni”.

Da quanto rivelano le fonti il duca del Sussex sarebbe contrario ai numerosi impegni che ha contratto il Re nonostante la sua malattia. Tra questi ci sarebbero il Trooping the Colour a Giugno, un viaggio ufficiale degli sposi reali in Giappone e uno in Australia di due settimane fissato per il prossimo Ottobre.

Harry ha manifestato anche il desiderio di incontrare la cognata Kate per manifestarle la propria vicinanza visto le sue critiche condizioni di salute, ma l’esperta reale Ingrid Seward afferma con certezza:

“Se il re lo chiede, lo farà, ma Carlo III, avendo un animo sensibile e comprensivo, difficilmente chiederà un simile “favore” alla sua adorata nuora”.

Anche l’incontro con il fratello William sarebbe incerto per i numerosi impegni mentali e fisici del principe. Un ritorno in patria che poco ricorda la parabola del figliol prodigo! Resta da vedere come si evolverà la situazione e se la famiglia reale sarà in grado di affrontare con maturità questo periodo ricco di difficoltà e seppellire l’ascia del rancore.

