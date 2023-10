Heidi preoccupata al GF: “Ho fatto una cavolata, fuori sarà un macello”

Ieri sera al Grande Fratello Beatrice Luzzi, Heidi Baci, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese hanno affrontato il tema del politically correct. L’attrice di Vivere si è lamentata perché – secondo lei- oggi è difficile fare ironia cercando di non urtare la sensibilità di tutti. Dello stesso parare anche la Baci, che ha anche rivelato di aver fatto una gaffe poco prima.

La 36enne si è detta preoccupata per aver raccontato di essere stata al volante mentre usava il telefono. La gieffina è convinta che fuori dalla casa del GF sia successo un macello: “Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante. Io ho fatto una gaffe forte oggi. Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti. Adesso dici mezza cosa e sei nei guai subito. Non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende. Perché non sai mai chi offendi“.

Heidi Baci, la reazione dei social alle sua dichiarazione.

In realtà la Baci si è tirata la zappa sui piedi da sola, perché la sua prima dichiarazione sul guidare stando al telefono non è andata in onda, mentre invece era inquadrata dalla regia su Mediaset Extra mentre ricordava la gaffe. La cosa non è sfuggita ai telespettatori, che hanno subito commentato l’accaduto.

“Va beh non è una stupidata l’usare il telefono in macchina. Non sono politically correct però evitiamo di chiamarla una stupidata, che per una cosa del genere si può fare male qualcuno”. “Cosa c’entra il guidare e stare al telefono con il political correct? Quello è sbagliato punto e basta”. “Ma lei che dice ‘io oggi ho detto che avevo il telefono mentre guidavo, chissà fuori che dicono’, ma no tranqui tesò i danni li avevi già fatti prima, ormai è bella che andata tranquilla”.

Parlava di una gaffe fatta oggi….Raccontando un aneddoto le è sfuggito di aver detto che aveva preso il telefono mentre era alla guida… — Rosella (@Rosella36179074) October 13, 2023

PH: Endemol Shine Italy