Alex Belli imita Stash e viene stroncato: “Esibizione terribile, agghiacciante!”

Dopo Tom Jones, Ligabue e Rosa Chemical, ieri sera Alex Belli a Tale e Quale Show ha dovuto imitare Stash dei The Kolors. L’attore si è esibito con la hit dell’estate, Italodisco, ma non ha convinto proprio tutti. Sui social c’è chi ha fatto i complimenti all’ex vippone e chi invece ha mosso qualche critica e la stessa cosa è successa tra i giurati del programma di Carlo Conti.

Alex Belli stroncato da Cristiano Malgioglio: “Un’esibizione terribile è stato agghiacciante”.

Cristiano Malgioglio senza pensarci troppo ha bocciato la performance di Alex Belli: “Madre mia questa è un’esibizione terribile e terrificante, agghiacciante! Io che amo i The Kolors, mi hai fatto diventare… Pensavo tu portassi colore e invece i The Kolors sono diventata grigi. più che Ibiza sei stato una pizza. Mai ascoltato una cosa così. Mi aspettavo qualcosa di più da te oggi. Oltretutto avevi anche l’autotune. No? Tesoro c’era, non sono sordo io caro. Sento tutto, c’era qualcosa per aggiustarti la vocina. Più che Ibiza sei stato una pizza. Adesso sei contento?!”

Decisamente più clemente Loretta Goggi: “Intanto a me lui piace perché si butta in tutto quello che fa ed ha sempre l’intonazione. A parte voglio dire che qui non c’era l’autotune, mi dispiace Cristiano. L’unica cosa che voglio dirti è che mi mancava qualcosa. In alcuni punti ho trovato che non hai graffiato abbastanza. In questo pezzo Stash lui graffia, soprattutto in certe parti ha la voce più roca. Quindi mancava un po’ la voce scura di Stash però per il resto mi sei piaciuto. Non ho nulla da dire in più“.

Anche Giorgio Panariello ha fatto dei timidi complimenti al concorrente: “Ma si dai ci sta. Devo dire che questa settimana mi ha convinto di più. Il trucco mi piace, è davvero bello. Però a gusto mio stasera ha fatto un’esibizione convincente“.