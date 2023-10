Attore di Elisa Di Rivombrosa dice la sua sulla faida fra Jane e Beatrice

La faida fra Beatrice Luzzi e Jane Alexander in merito al doppiaggio in Elisa Di Rivombrosa ha riacceso i riflettori sulla serie e su molti attori. Ha parlato una famosa doppiatrice, un volto di Vivere e perfino un attore che in Elisa è stato uno dei protagonisti. Sto parlando di Kaspar Capparoni che nella serie ricopriva il ruolo del conte Giulio Drago.

L’attore – intervistato da Samantha Suriani per Tag24 – ha così ricordato la fiction di Canale 5:

“Cosa ha significato per me la serie? Ha significato tantissimo perché è stata una operazione che ha cambiato tante cose e mi ha dato una opportunità di farmi conoscere in un contesto differente. Era un film in costume e fino ad allora non era molto in voga quel genere.

Diciamo che abbiamo aperto una strada. Inoltre è stato un tale successo che ha colto di sorpresa in molti. Da un punto di vista televisivo è stata un’operazione che ha sconvolto le gerarchie televisive. La Rai fino a quel momento non aveva avuto chissà quali lustri in termini di fiction, a mio avviso. Mediaset ha fatto capire alla Rai che si doveva dare una bella svegliata. Si è risvegliata una concorrenzialità che è stata positiva per entrambi. Quindi Elisa di Rivombrosa è stata un pilastro”.