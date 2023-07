Harry Styles parla un ottimo italiano a Campovolo e usa il congiuntivo

Ieri sera Harry Styles ha chiuso il suo lungo Love On Tour alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia. Circa 100.000 fan si sono presentati per l’ultimo show del 2023 del cantante inglese, che ha ringraziato la folla in un perfetto italiano. Un bel discorso per tutti i suoi ammiratori, Harry ha usato anche il congiuntivo in maniera perfetta, impresa che non sempre riesce in tv e sui social ad ex tronisti, prezzemolini, naufraghi e gieffini.

“Voglio dirvi grazie. Benvenuti allo spettacolo finale. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un regalo meraviglioso ed è veramente molto speciale concludere il mio tour qui, in questo paese che ha un posto speciale nel mio cuore. Sono così felice di essere qui stasera con tutti voi. Amo questo posto e la sua gente con tutto il mio cuore. Stasera vi daremo il 100%, poi sarà il momento di riposarci. – ha continuato il cantante – Per me. Sono molto stanco ma felice. Molto stanco, ma molto, molto felice. Voglio che vi divertiate il più possibile, come se fosse l’ultima volta. Ok? Tante belle cose!”

Harry Styles sta imparando l’italiano.

Non è una grande sorpresa che il cantante di As It Was parli l’italiano. Un anno fa infatti l’artista britannico ha dichiarato ai fan che stava imparando la nostra lingua.

“Intanto sono molto contento di essere nuovamente qui a cantare. Voglio dirvi che sto imparando l’italiano, ma molto lentamente. Quindi vi chiedo di essere un po’ pazienti con me. Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo paese mi ha regalato. Quindi a tutti voi va il mio amore incondizionato. Voglio davvero ringraziavi, grazie mille di essere qui stasera. Io vorrei che foste liberi di essere chi volete e di godervi la serata. Ora siete pronti?!”