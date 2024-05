Francesca Pascale: “Se Berlusconi sapeva che ero lesbica?”

Francesca Pascale a Belve ha parlato apertamente del suo orientamento s3ssuale (“sono sempre stata lesbica”) e della sua storia con Silvio Berlusconi che è stato il primo uomo con cui è stata e l’unico che ha amato.

“Ho sempre avuto il debole per le donne più grandi di me, molto più grandi di me e le belle insegnanti erano oggetto di perdizione, però non ho mai avuto relazione con un’insegnate! Quando ho capito che mi piacevano le donne? Da subito, da sempre. Fin da bambina. Quando avevo già otto o nove anni. Ovviamente non sapevo dare una spiegazione a quello, ma ho sempre provato un’attrazione fisica e mentale nei confronti delle donne. Non sapevo definirmi. Ma sapevo che quell’attrazione era reale, come lo è tutt’ora”.

Francesca Pascale è sempre stata dichiarata in famiglia e con gli amici. Lo sapeva anche Silvio Berlusconi.

“La mia s3ssualità l’ho sempre vissuta con serenità anche quando l’ho raccontato ai miei amici e alle mie sorelle. Ho sentito del disagio quando l’ho detto a mia madre, anche se credo che lei in cuor suo la verità la sentisse e – nonostante avesse poca abitudine ad affrontare questi temi – è stata meravigliosa. Sono sempre stata attratta dalle persone più grandi, anche uomini. Una costante della mia vita. Sono andata anche dalla psichiatra per capire perché, ma non ho risposte”.

Francesca Pascale: “Non sono diventata lesbica dopo Berlusconi lo sono sempre stata”

“Il nostro rapporto è sempre stato felicemente aperto ma nonostante le sue frequentazioni il rispetto non è mai mancato da parte sua. C’erano altre donne ma non era affollato il nostro letto. Le frequentazioni che Berlusconi aveva non si traducevano in maniera sentimentale. Era un rapporto aperto da entrambe le parti, anche io ho avuto la possibilità di frequentare chi volevo ma non ne sentivo il bisogno. Berlusconi ha saputo da sempre di me, non l’ho mai nascosto a nessuno, è sempre stata una verità della mia persona, non l’ho mai nascosta, è una cosa così evidente che nasconderla sarebbe stata imbarazzante”.

E ancora: “Non sono diventata lesbica dopo, lo sono sempre stata fin da bambina. Lui è sempre stato un grande liberale, mi diceva che anche lui era lesbica e lo capivo“. […] “La critica che mi fa soffrire di più? Quando la gente pensa con giudizio feroce che io abbia ingannato Berlusconi per il bottino e poi sia diventata lesbica“.