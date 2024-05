Studente appena laureato pubblica questo video e l’università prende una drastica decisione, è stata necessaria

Negli ultimi anni i social media sono entrati a far parte delle nostre vite in modo sempre più importante. Attraverso questi strumenti possiamo non solo condividere le nostre vite online ma anche lavorare e guadagnare. Come sempre però, esistono due facce della stessa medaglia. Infatti i contenuti che pubblichiamo possono avere delle ripercussioni sulla vita reale. Come accade nella storia che vi stiamo per raccontare dove, un giovane neolaureato ammette di non aver imparato nulla nel percorso di studi e quindi l’università prende una drastica decisione riguardo la sua laurea.

Cerimonia laurea

Condividere un video, una foto oppure un post scritto può, in alcuni casi, portare a conseguenze davvero importanti. Lo sa bene un giovane venezuelano che si è visto ritirare la laurea a causa di un video pubblicato su TikTok. Jonathan de Jesùs si è laureato in infermieristica presso l’Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA). Dopo le celebrazioni ufficiali Jonathan ed i suoi 13 colleghi hannno deciso di girare un video ironico.

Si laurea in infermieristica ma l’università gli revoca l’attestato a causa di un video

Nella breve clip si vedono tutti i giovani che a turno, elencano quello che “non hanno imparato” durante il corso di laurea. Quando arriva il turno di Jonathan il giovane dice:

“Mi sono laureato copiando agli esami.”

Jonathan de Jesùs

Molto probabilmente il video è da interpretare in modo ironico e divertente, ma l’università di Jonathan de Jesùs non la vede allo stesso modo. Dopo aver visionato il video che, rapidamente è diventato virale online, l’università ha contattato tutti i giovani e li ha esortati a partecipare ad un corso aggiuntivo post laurea per poter iniziare ad esercitare la loro professione. Tutti i ragazzi hanno accettato, tranne Jonathan che si è rifiutato spiegando che quello era solo un video scherzoso. Dopo il diniego da parte del neolaureato l’università ha deciso di annullare completamente il titolo di studio conseguito da Jonathan.

Dopo la laurea fa un video su TikTok e l’università gli revoca l’attestato

Il giovane ha iniziato una battaglia a colpi di social per far cambiare idea all’ateneo che però, non sembra intenzionato a fare passi indietro. In molti hanno visualizzato e commentato il video in questione e molte persone si sono trovate d’accordo con la decisione dell’università.

Voi cosa ne pensate? È una punizione troppo severa oppure è giusta ed equa?