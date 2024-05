”Che disgusto” un ragazzo trova un messaggio in contenitore di patatine fritte comprate al fast food

Oggi vi raccontiamo l’insolita storia di un ragazzo che trova uno strano messaggio sul fondo del suo contenitore di patatine fritte quando ordina il suo pasto nel suo fast food abituale. L’avvenimento condiviso su Rabbit ha acceso un dibattito online. Mentre alcuni commentatori scherzano sull’accaduto, c’è chi si è mostrato disgustato dall’utilizzo di inchiostro all’interno del contenitore del cibo e ha deciso di non tornare più nel fast food in questione.

La scritta, che recitava “Gesù ti salva! Guardalo, lui è la strada giusta!”, ha fatto scalpore tra gli utenti di Reddit. Alcuni internauti hanno condiviso le loro esperienze: c’è chi ha trovato un pene disegnato sulla scatola per l’hamburger! Mentre alcuni suggeriscono che si tratti di una pratica comune per la catena di fast food In-N-Out Burger, che è solita scrivere del messaggi all’esterno delle confezioni per augurare un buon pasto. In molti contestano il modo in cui è stata realizzata la scritta perché poco igienico e poco professionale. Un commento di un utente di religione cristiana ha criticato la veridicità del messaggio perché ritiene che l’amore di Gesù esula da un contesto culinario.

In definitiva, la storia delle patatine fritte con una misteriosa scritta ha diviso l’opinione pubblica online. Mentre alcuni ridono della situazione, altri sono indignati e promettono di non tornare nel fast food. Tanti hanno comunque suggerito al ragazzo di rivolgersi alla dirigenza e di sporgere lamentele formali per l’accaduto. Resta da vedere se il ragazzo parlerà con i responsabili dell’azienda per avere una spiegazione ufficiale o se passerà semplicemente oltre questa stravagante vicenda culinaria.

Le strategie di marketing includono le metodologie più variegate per arrivare al cuore dei clienti-consumatori, ma devono esserci dei limiti e, soprattutto, delle normative che ne regolino l’utilizzo. Il cibo dovrebbe essere sempre ben protetto da contaminazioni e lontano da sostanze nocive come potrebbe essere un inchiostro non edibile.

Fate attenzione alle vostre patatine la prossima volta che vi recate al fast food, potreste trovare un messaggio che vi illumini il cammino.

