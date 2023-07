Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne? L’opinionista interviene

Ogni anno in estate circolano rumor sul possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. In questa settimane qualcuno ha messo in giro delle voci secondo le quali l’opinionista non sarebbe stata riconfermata alla corte di Maria de Filippi. Ieri sera la Cipollari è stata ospite al Padova Pride Village ed ha smentito queste indiscrezioni rivelando che non abbandonerà Uomini e Donne.

“Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”.

E per fortuna ci sarà ancora, anche perché Tina è una delle colonne del dating show di Canale 5 ed è essenziale per scatenare dinamiche e agitare le acque. A Uomini e Donne sono arrivati e andati via diversi opinionisti, ma Gianni Sperti e la Cipollari restano – giustamente – al loro posto da 20 anni e un motivo ci sarà.

Tina Cipollari sul suo arrivo a Uomini e Donne.