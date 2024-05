La fidanzata di Pietro si scaglia contro L’Isola e Luxuria: “Regole violate”

A poche ore dallo sfogo di Francesco Benigno e della moglie, anche la fidanzata di Pietro Fanelli ha criticato Vladimir Luxuria e L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago si è ritirato, ma la produzione del programma gli ha comunque concesso di tornare in video ed avere un confronto con gli altri concorrenti e la conduttrice. Vlady finalmente ha mollato il freno a mano e dopo i tanti giri di parole di Pietro l’ha salutato in pieno stile…



Proprio i modi di Luxuria non sono piaciuti ad Alessandra Scarci, la fidanzata di Pietro: “Una “conduttrice” che con scherno prende in giro un concorrente da lei fortemente voluto, definisce se stessa e il programma. Noi siamo orgogliosamente Anti-Eroi che siedono fieramente sul carro dei Vinti e andiamo a testa alta tra coloro i quali non hanno un minimo di profondità da poter capire le nostre parole e i nostri stili di vita.” Pietro, come hai detto tu “vince chi recita” e noi siamo troppo autentici per questo mondo pieno di maschere“.

La fidanzata di Pietro Fanelli sulla lite dell’ex naufrago con Greta.