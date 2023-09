Grecia Colmenares da Silvia Toffanin: “Sono tre anni che provavo a entrare al Grande Fratello”

Chi la dura la vince, lo sa bene Grecia Colmenares che – ospite a Verissimo da Silvia Toffanin – le ha confessato che erano tre anni che tentava di entrare nella Casa del Grande Fratello.

“Se sono pronta a entrare al Grande Fratello? Sì certamente, tante emozioni. Era il mio sogno. Credo che siano tre anni che ci provo, l’ho detto. Avevo fatto L’Isola dei Famosi, ci sono rimasta quasi un mese, un’esperienza bellissima. Però finita quella ho guardato il Grande Fratello e ho detto ‘questo è il posto per me’. Spero di mostrarmi per come sono io”.

La Colmenares ha poi raccontato: “Ora vivo in Venezuela, quella è casa mia, dove sono nata” e ha confessato che in passato ha avuto un aborto al quarto mese di gravidanza: “Era una femmina, l’avrei chiamata Italia“. E ancora: “Sono stata una bambina normale, felice, i miei genitori hanno divorziato quando avevo cinque anni e di questo ho un po’ sofferto. Non sono stati genitori perfetti, ma sono mio padre e mia madre e per sempre sarà così“.

Insomma, nessun dramma alle spalle, ma un volto semplice e pulito nonché amatissimo dal pubblico over di Canale 5. Caratteristiche che hanno convinto Pier Silvio Berlusconi a dirle sì.

Il Grande Fratello debutterà lunedì 11 settembre e oltre Grecia Colmenares entreranno anche Massimiliano Varrese (“Il Bello Delle Donne”, “Carabinieri”..); Ciro Petrone (“Gomorra”, “Pinocchio”) e Beatrice Luzzi (“Vivere”). Ma anche il giornalista Giampiero Mughini, le cantanti Marina Fiordaliso e Rosanna Fratello, la showgirl Samira Lui e l’olimpionico Alex Schwazer. Infine ci sono i non famosi, fra loro Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.