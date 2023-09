Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati, la reazione di Fedez

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti oggi sono convolati a nozze, anche se molti occhi erano puntati su Fedez.

A essere notata è stata la sua non reazione all’ingresso della coppia al ristorante. Mentre tutti li guardavano e gli facevano video e foto, lui sembrava essere assorto nei suoi pensieri fra smartphone e sigaretta elettronica. Questo fatto è stato notato anche da alcuni internauti che via Twitter hanno chiesto spiegazioni a Chaira Ferragni (che ovviamente non ha risposto).

@ChiaraFerragni ma @Fedez è già andato via dal matrimonio? manco mezza storia ha fatto degli sposi e con te poi meno che meno .. — Mirtilla_Malcontenta (@MirtillaMalco12) September 9, 2023

Ecco il video incriminato pubblicato da uno degli ospiti:

Non solo al ristorante, la reazione di Fedez al passaggio degli sposi ha dato nell’occhio anche durante un’altra occasione.

Come mai il rapper ha avuto questo comportamento al matrimonio di sua cognata Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti? Fedez in modalità Elenoire Ferruzzi quando le regalano Pupa: a me, purtroppo, non interessa.