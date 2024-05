Gravissimo incidente mortale, sorpassa un’auto e viene travolto da un camion: era giovanissimo

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in moto: dopo aver superato un’automobile, è caduto per strada e un camion lo ha travolto in pieno

Ancora una vittima delle strade in questi giorni di festa. Questa volta è un giovane centauro a essere volato in cielo troppo presto. Un 22enne ha perso la vita in un incidente in moto. Stava viaggiando in una strada del mantovano quando è caduto in seguito al sorpasso di un’automobile. Purtroppo un camion che proveniva in senso opposto lo ha travolto in pieno.

Fonte foto da Pixabay

Nella giornata di mercoledì primo maggio, giorno di festa, un ragazzo di 22 anni è caduto dalla sua moto, morendo sul colpo dopo l’impatto con un camion. Il sinistro stradale ha avuto luogo in provincia di Mantova.

Non si hanno ancora molte informazioni di quanto accaduto. Erano circa le 11.30 di mercoledì 1 maggio e il giovane centauro stava percorrendo a bordo della sua due ruote la strada provinciale per Roverbella, nel territorio comunale di Marmirolo.

Secondo quanto riportato dai testimoni, il motociclista avrebbe iniziato a sorpassare un’automobile. Nel sorpasso, però, avrebbe finito per urtarla, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra.

Proprio in quel momento dalla direzione opposta arrivava un camion che trasportava latte. Il camionista ha provato in tutti i modi ad evitarlo, ma non è riuscito nel suo intento. I traumi riportati dall’impatto sono stati così gravi da causarne il decesso.

Il 22enne perde la vita nell’incidente in moto: i soccorritori non hanno potuto far nulla

Lanciato l’allarme, subito la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha mandato sul posto medici e paramedici del 118. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Si tratta dell’ennesima vittima delle strade italiane, un altro motociclista volato in cielo, come il centauro che poche ore prima aveva perso la vita a Sora. Non si conosce al momento la sua identità. Le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.