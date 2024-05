“Via prima della fine” L’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, c’è già il nome di chi la sostituisce: nome bomba

Se ne parlava da tempo, si snocciolavano dati negativi per la conduzione della nuova arrivata in Mediaset e proveniente da La7. Myrta Merlino era al centro di moltissimi rumors su un eventuale addio dal programma pomeridiano. Alla fine assisteremo a quanto previsto sulla conduzione del noto programma di Canale 5, Pomeriggio Cinque.

Myrta Merlino lascia davvero la conduzione di Pomeriggio Cinque? Secondo ‘Dagospia’, l’avventura della conduttrice al timone del programma di Canale 5 sarebbe giunta al termine. L’ex volto di La7 potrebbe abbandonare la trasmissione addirittura prima della pausa estiva, con un passaggio di testimone definitivo che verrà confermato poco prima della ripresa della programmazione in autunno.

Come abbiamo notato ultimamente, ma molto spesso per scoop e informazioni arrivate a ‘Dagospia’ e diffuse dalla stessa, il magazine di D’Agostino la sa davvero lunga. Praticamente sempre. Pare che sia già stata individuata una sostituta per il suo ruolo. Sempre secondo ‘Dagospia’, Myrta Merlino dovrebbe chiudere la sua esperienza a “Pomeriggio Cinque” già il prossimo 30 maggio. Se ne parla da tanto ma arrivare a una data così vicina senza avere comunicazioni ufficiali, solo indiscrezioni, risulta davvero scioccante per telespettatori, fan e nostalgici della cara vecchia conduzione di Barbara D’Urso.

Successivamente, per due settimane, il programma sarà condotto da Giuseppe Brindisi, che accompagnerà la trasmissione fino alla pausa estiva. Da questo autunno, ci potrebbe essere un cambio definitivo con una conduttrice, presumibilmente, per portare avanti la trasmissione Mediaset al posto di Myrta Merlino.

La favorita per sostituire l’ex conduttrice de “L’Aria che tira” sembra essere Cesara Buonamici, recentemente impegnata come opinionista del Grande Fratello. Anche Simona Branchetti sembra essere tra i nomi favoriti, ma con minori probabilità. Pier Silvio Berlusconi dovrà prendere una decisione finale, dopo aver già scelto di sostituire la storica conduttrice Barbara D’Urso con una conduzione che secondo lui potesse dare una spinta “meno trash” alla trasmissione di Mediaset.