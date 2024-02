Giuria demoscopica fuori da Sanremo 2024: ecco chi avrebbero votato, la classifica

A differenza delle altre edizioni, quest’anno al Festival di Sanremo hanno deciso di fare a meno della giuria demoscopica. Il Corriere della Sera si è chiesto come sarebbero andate le cose con i voti dei 300 giurati e per questo prima dell’inizio del Festival – grazie a Ipsos – ha selezionato degli appassionati di musica e di Sanremo, al quale ha chiesto di giudicare i brani in gara: “Manca il giudizio della maggioranza tranquilla, che si gode lo spettacolo del festival senza avere necessariamente un giudizio pre-costituito, che segue le serate, premia soprattutto le canzoni e quindi gli artisti che le interpretano. […] L’esperienza di Ipsos ha portato a selezionare un panel di fruitori del Festival di Sanremo contattati prima della manifestazione in modo da ascoltare con attenzione tutte le esibizioni dei primi 3 giorni, per esprimere un giudizio motivato sui brani e le esibizioni prima di essere influenzati dalle cover e dalla classifica generale della quinta serata“.

La classifica completa della giuria demoscopica se avesse votato quest’anno. Podio tutto al femminile, Mahmood e Diodato in top 5. #Sanremo2024 #DomenicaIn (dal Corriere della Sera). pic.twitter.com/glde1UMLP3 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 11, 2024

La classifica di Sanremo se avesse votato la giuria demoscopica.

1. Loredana Bertè, «Pazza»

2. Annalisa, «Sinceramente»

3. Angelina Mango, «La noia»

4. Mahmood, «Tuta gold»

5. Diodato, «Ti muovi»

6. Ghali, «Casa mia»

7. Fiorella Mannoia, «Mariposa»

8. Emma, «Apnea»

9. Irama, «Tu no»

10. Dargen D’Amico, «Onda alta»

11. The Kolors, «Un ragazzo una ragazza»

12. Clara, «Diamanti grezzi»

13. Santi Francesi, «L’amore in bocca»

14. Big Mama, «La rabbia non ti basta»

15. Gazzelle, «Tutto qui»

16. Il Volo, «Capolavoro»

17. Negramaro, «Ricominciamo tutto»

18. Alessandra Amoroso, «Fino a qui»

19. Rose Villain, «Click Boom!»

20. Geolier, «I p’me, tu p’te»

21. Ricchi e poveri, «Ma non tutta la vita»

22. Mr. Rain, «Due altalene»

23. La Sad, «Autodistruttivo»

24. Alfa, «Vai!»

25. Il Tre, «Fragili»

26. Renga e Nek, «Pazzo di te»

27. Maninni, ««Spettacolare»

28. Bnkr44, «Governo Punk»

29. Sangiovanni, «Finiscimi»

30. Fred De Palma, «Il cielo non ci vuole»

Con questi voti Loredana sarebbe stata quasi certamente nella top 5.



Cos’è la giuria demoscopica.

Si tratta di un gruppo di persone (solitamente 300), un campione selezionato da un’agenzia, la Noto Sondaggi. Per essere il più equilibrato possibile il campione è vario nella provenienza geografica, nella composizione anagrafica e sono presenti quasi in egual misura uomini e donne, tutti però accomunati dalla passione per la musica. I 300 giurati vengono dotati di una speciale applicazione grazie alla quale possono esprimere le loro preferenze.