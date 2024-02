Ornella Vanoni senza freni su Venier e Sanremo, Fazio interviene: “Ma cosa dici?”

Ieri sera a Che Tempo Che Fa c’è stato un vero Ornella Vanoni Show. La cantante prima se l’è presa con Mara Maionchi che l’ha accusata di non ricordarsi le canzoni del Festival di Sanremo: “Senti ascolta, intanto non mancarmi di rispetto! Io non mi ricordo un ca**o?! Adesso puliscimi gli occhiali. Comunque Ghali fantastico, poi quella che mi è piaciuta di più è Loredana“.

Subito dopo la Vanoni ha detto che a vedere tutto il Festival di Sanremo ha rischiato una meningite: “A vedere tutte le sere il Festival di Sanremo tutte le sere ti viene la meningite. Ma perché tutte queste robe, un caos, io non ne potevo più. C’è troppa roba, troppo, troppe cose. La serata che ho preferito è quella dei duetti“. Fabio Fazio è subito intervenuto: “No ma che dici? Perché? ma sono stati bravissimi, salutiamo Amadeus e Fiorello che hanno fatto un lavoro pazzesco“.

Ornella Vanoni su Mara Venier: “Oggi amava tutti”.

Non solo Mara Maionchi e il Festival di Sanremo, Ornella Vanoni ha avuto da ridire anche sull’atteggiamento materno e ironico di Mara Venier: “Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi, no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti“.

“Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’ Oggi Mara Venier amava tutti” #CTCF pic.twitter.com/vciMMN17mD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2024

E alla mente torna immediatamente l’iconico scontro Vanoni vs Bianchetti: “Poi volevo chiedere a voi cosa ne pensate di una cosa. Sento dire ‘il grandissimo, la grandissima, il più grande’. Che differenza c’è tra quelli grandi e quelli non? ‘Grandissimo cantante’. Io veramente… Non bisogna differenziare. Cosa dovreste dire? Semplicemente ‘il bravo’ o usare nome e cognome e basta“.