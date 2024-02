Outing di Mahmood e Marco Mengoni in diretta sulla Rai: “Sono gay”

Il programma Che Sarà ieri sera è stato dedicato interamente al Festival di Sanremo. Dopo aver fatto scegliere ai big in gara se cantare Bella Ciao o Il Ballo del Qua Qua, Serena Bortone ha introdotto il tema delle polemiche. Roberto D’Agostino sottolineando quelle che secondo lui sono le differenze tra l’edizione 2023 e 2024 del Festival ha fatto anche outing a Marco Mengoni.

“Se avete notato ci sono state delle differenze. Quest’anno Amadeus ha aperto il sipario, si è fatto il segno della croce ed ha baciato la moglie. Dio, patria e famiglia. L’anno scorso c’era Fedez e Rosa Chemical che si sono baciati. Invece quest’anno c’era Marco Mengoni, che è gay dichiarato ha fatto il giochino dei baci con il preserbacino tipo l’ammazza mosche ha baciato solo delle donne. Solo baci a donne, come mai non ha baciato Amadeus?

Va detto che Mengoni non ha baciato ‘delle donne’, ma solo la moglie di Amadeus per fare un siparietto simpatico con il conduttore. Inoltre Marco si è anche presentato sul palco con una gonna e per questo ha suscitato l’attenzione del generale Vannacci: “Ognuno è libero di vestirsi come vuole, ma non si stupisca Mengoni se qualcuno ride di lui perché ha messo la minigonna“.

Outing per Mahmood: “Anche lui come Marco Mengoni è gay”.

Non un outing, ma due in un colpo solo, perché poco dopo le dichiarazioni di D’Agostino, Peter Gomez ha rivelato di conoscere bene Mahmood ed ha aggiunto che è gay: “Io Alessandro lo conosco da tantissimi anni e conosco anche sua mamma. Io ho visto il suo primo concerto, prima anche che partecipasse a Sanremo. Rispetto alla questione di Marco e della gonna, anche Alessandro è gay dichiarato, ma c’è una cosa che mi raccontava sua mamma e che vorrei dire. Ale era piccolo, torna da scuola e parla alla madre di un altro bambino, ma la mamma non riesce a capire a chi si riferisse, così Alessandro dice ‘ma è il bambino con la maglia a righe gialle e nere’. Poi la mamma lo vede e il bimbo era cinese, ma Alessandro nemmeno l’aveva menzionata questa cosa. Questo significa che i bambini delle nuove generazioni non vedono le differenze“.

Em, ci siamo persi qualcosa?