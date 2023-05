Giulia e Pierpaolo in crisi? “Situazione molto difficile, ecco i motivi”

Lo scorso San Valentino in diretta al GF Vip Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli. Poche settimane dopo i due hanno dichiarato di aver superato la tempesta e di stare bene. A quanto pare però le nubi sono tornate e la coppia starebbe affrontando un nuovo periodo complicato. Alessandro Rosica poco fa ha rivelato che la Salemi e Pretelli stanno cercando di recuperare il recuperabile, ma che la situazione è molto difficile.

“Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando. Ma, ad oggi, la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui parlavo, poco rispetto.

Lo so che molti di voi ci rimarranno male, io compreso. Come sapete da molto tempo li supporto contro tutto e tutti, qualsiasi cosa succederà io sarò qui.

Adesso tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra a questa storia favolosa.

Ad ogni modo mi sono affezionato alla Salemi e al fandom “la parte sana”, mi sono sempre comportato benissimo ed era giusto così.

Pier è un ragazzo strabiliante e simpatico ma non è pronto per una famiglia soprattutto dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco.

Auguro il meglio ad entrambi, soprattutto a Giulia, una donna che ha saputo ritrovare se stessa dopo tanti sbagli passati”.