Dopo anni di faide e botta e risposta a distanza, arriva la notizia che nessuno si sarebbe aspettato: Kim Cattrall tornerà a vestire i panni di Samantha Jones. Solo un anno fa l’attrice aveva dichiarato che non sarebbe mai tornata sul set con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis: “Se ho visto And Just Like That? Ne ho sicuramente sentito parlare. Se reciterei nella serie? Questo è un no. È potente poter dire di no. […] Chiarisco che non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Avevo già detto di no al possibile terzo film. Ho saputo del ritorno con una nuova serie come tutti gli altri, dai social media. La serie è fondamentalmente il terzo film che mai è stato fatto“.

Eppure Variety ha annunciato in esclusiva che Kim Cattrall riprenderà il ruolo di Samantha Jones nell’ultima puntata della seconda stagione di And Just like That. L’attrice ha già girato la scena lo scorso marzo e si tratta di una conversazione telefonica tra Carrie Bradshaw e Samantha, che adesso vive a Londra.



Kim Cattrall in And Just Like That, i retroscena.

“Per una sola notte, l’universo di Sex and the City sarà di nuovo al completo. Abbiamo appena appreso che la Cattrall riprenderà l’iconico ruolo di Samantha Jones nel finale della seconda stagione di And Just Like That, il revival di di Sex and the City della HBO. Ma apparirà solo in una scena. La star ha girato la sua scena il 22 marzo a New York City, ma senza vedere o parlare con le star della serie, inclusa Sarah Jessica Parker, o lo showrunner di “And Just Like That” Michael Patrick King. Nella scena, Samantha, che nello show si è trasferita a in Inghilterra, parlerà al telefono con Carrie Bradshaw. Le due donne si faranno delle confidenze. Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha chiesto alla Cattrall di rimettersi i tacchi a spillo di Samantha, e lei dopo averci pensato ha detto di sì”.

Chissà cosa avrà fatto cambiare idea a Kim…